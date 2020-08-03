【新冠肺炎】港泰護老院８３歲男院友離世，累計死亡個案３６宗

《經濟通通訊社３日專訊》屯門醫院發言人今日公布，一名確診２０１９冠狀病毒病８３歲

男病人，其個案編號為１３４６，他早前居於慈雲山港泰護老中心，今日離世。

該病人有長期病患，於７月９日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今

日早上６時３４分離世。（ｂｎ）

