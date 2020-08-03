【新冠肺炎】伊院８４歲女患者病逝，累計死亡個案增至３７宗

《經濟通通訊社３日專訊》伊利沙伯醫院發言人今日（３日）公布，一名確診２０１９冠狀
病毒病８４歲女病人（個案編號：２１１５）今日離世。
據悉，病人居於土瓜灣定安大廈，有長期病患，於７月１０日因暈厥及跌倒而入住伊利沙伯
醫院接受治療。病人情況其後持續轉差，延至今日早上５時２８分離世。
連同上述個案，至今共有３７名２０１９冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。（ｃｌ）
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