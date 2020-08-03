【企業盈警】文業集團（０１８０２）料中期盈轉虧損

《經濟通通訊社３日專訊》文業集團（０１８０２）公布，預期截至６月３０日止中期錄得

虧損，而去年同期純利約１４７０萬元人民幣。

該集團指，虧損主因收入及毛利相較去年上半年減少約５０％，由於新型冠狀病毒爆發後，

政府機關實施預防及管控措施導致我們項目工作時間表延誤以及若干項目所在地的勞工及材料短

缺。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

