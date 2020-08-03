【企業盈喜】永升生活服務（０１９９５）料中期純利增逾６０％

《經濟通通訊社３日專訊》永升生活服務（０１９９５）公布，預期截至６月３０日止中期
純利按年增超過６０％，即約１﹒４５億元人民幣。
該集團指，有關盈利增加主因在管物業的建築面積有所增加、來自社區增值服務收入有所增
加，以及青島雅園物業管理財務業績於其財務報表綜合入帳所帶來的財務影響。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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