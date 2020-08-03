遠大醫藥（００５１２）折讓２０％發新股，籌逾１０億元

《經濟通通訊社３日專訊》遠大醫藥健康（００５１２）公布，以每股５﹒９元配售最多

１﹒７２億股新股，集資約１０﹒１５億元。

該集團指，每股配售價較上周五（３１日）收市價７﹒３４元折讓約１９﹒６２％，有關新

股佔擴大後股本約４﹒８５％，將配售予不少於６名屬獨立第三方的投資者，而集資所得用於研

發項目，包括現有及未來內地及海外藥品研發、擴充研發團隊及技術投資，預期可以進一步增強

研發能力及豐富產品管線。（ｗｈ）

