遠大醫藥（００５１２）折讓２０％發新股，籌逾１０億元

《經濟通通訊社３日專訊》遠大醫藥健康（００５１２）公布，以每股５﹒９元配售最多
１﹒７２億股新股，集資約１０﹒１５億元。
該集團指，每股配售價較上周五（３１日）收市價７﹒３４元折讓約１９﹒６２％，有關新
股佔擴大後股本約４﹒８５％，將配售予不少於６名屬獨立第三方的投資者，而集資所得用於研
發項目，包括現有及未來內地及海外藥品研發、擴充研發團隊及技術投資，預期可以進一步增強
研發能力及豐富產品管線。（ｗｈ）
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