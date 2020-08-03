《日入而息》匯控業績遜預期，恒生少賺三成，晚市禁堂食延長一周

《今天重點》﹡匯控（００００５）次季稅前盈利跌８２％，香港區跌２９％；今年預期信

貸損失準備８０億至１３０億美元；中期列帳稅前盈利按年跌６５％至４３

億美元；中期亞洲區稅前盈利７４億美元，按年跌２５％；中美關係惡化未

有影響，料明年客戶活動將復甦；匯控加速轉型計劃，料風險加權資產中至

高單位數增長；匯豐９月起不再發行英法即期匯票，大新亦停發英鎊匯票；

匯控料下半年淨息差收窄，仍需視乎經濟決定恢復派息

﹡恆生（０００１１）中期純利減３３％至９１﹒４３億元，第二次中期息

０﹒８元；恆生中期淨利息收入跌７％，非利息收入跌３３％；恆生平均股

東權益回報率跌６﹒３個百分點至１０﹒７％；恆生中期信貸減值提撥增

１２﹒５億元，投資物業重估減６﹒１５億；恆生視乎下半年環境考慮會否

加大信貸撥備，對淨息差持保

守態度；恆生料淨息差或進一步受壓，將嚴控成本並審慎管理信貸風險

﹡中電（００００２）中期轉虧為盈賺６０億元，派中期息０﹒６３元；中電

上半年香港售電量按年減少１﹒２％；上半年香港電力業務營運盈利按年升

４﹒６％；中電：疫情對香港售電量影響不大，住宅用戶售電量大增

﹡九倉（００００４）上半年盈轉虧１７﹒４１億，派中期息０﹒２元；香港

投資機會優於內地，會德豐私有化後無損合作

﹡政府將禁晚市堂食、限聚令及口罩令等延長至下周二

﹡本港新增８０宗確診，連續１２日破百宗後重返雙位數



《即日市況》﹡港股８月開局跌１３７點收２４４５８點保百天線，匯控挫逾４％



《深滬股市》﹡好消息密集發放，滬綜指收升１﹒７５％成交再爆發



《美元匯價》﹡短線美元望上試９４水平，惟難改下行趨勢；歐元最新報１﹒１７２９╱

３１，日圓最新報１０６﹒０６╱０８



《公司業績》﹡匯控（００００５）次季稅前盈利跌８２％，香港區跌２９％；今年預期信

貸損失準備８０億至１３０億美元；中期列帳稅前盈利按年跌６５％至４３

億美元；中期亞洲區稅前盈利７４億美元，按年跌２５％

﹡恆生（０００１１）中期純利減３３％至９１﹒４３億元，第二次中期息

０﹒８元；恆生中期淨利息收入跌７％，非利息收入跌３３％；恆生平均股

東權益回報率跌６﹒３個百分點至１０﹒７％；恆生中期信貸減值提撥增

１２﹒５億元，投資物業重估減６﹒１５億

﹡中電（００００２）中期轉虧為盈賺６０億元，派中期息０﹒６３元

﹡卡賓（０２０３０）中期多賺５％，派中期息７﹒６仙

﹡九倉（００００４）上半年盈轉虧１７﹒４１億，派中期息０﹒２元

﹡信義光能（００９６８）中期純利升４８％，派中期息８﹒５仙



《公司資訊》﹡匯控（００００５）中美關係惡化未有影響，料明年客戶活動將復甦；匯控

加速轉型計劃，料風險加權資產中至高單位數增長；匯豐９月起不再發行英

法即期匯票，大新亦停發英鎊匯票；匯控料下半年淨息差收窄，仍需視乎經

濟決定恢復派息

﹡ＨＫＴＶｍａｌｌ月內舉行４個網上展覽，料吸引登錄３千萬人次

﹡三生製藥（０１５３０）宣布與翁木子之誹謗訴訟達成和解

﹡中生製藥（０１１７７）抗凝血藥獲國家藥監局頒發藥品註冊證書

﹡中國華融（０２７９９）獲批發行１００億人幣二級資本債券

﹡中國數碼文化（０８１７５）溢價７％配股，淨籌１３５０萬營運金

﹡中電（００００２）上半年香港售電量按年減少１﹒２％；中電：上半年香

港電力業務營運盈利按年升４﹒６％；中電：疫情對香港售電量影響不大，

住宅用戶售電量大增

﹡四海國際（００１２０）終止收購碳資產管理公司

﹡旭日企業（００３９３）附屬ＧＳＥ續租九龍灣寫字樓單位三年

﹡利華控股（０１３４６）間接全資附屬斥４９﹒５萬購毛衣服裝公司存貨預

付款項

﹡易生活（００２２３）設合營展清潔和消毒品業務，佔股權２６％

﹡杭品（０１６８２）認購力高地產（０１６２２）１００萬美元票據

﹡林達控股（０１０４１）、安山金控（０００３３）及匯友生命科學

（０８０８８）今早宣布停牌

﹡信達生物（０１８０１）治晚期惡性腫瘤藥完成中國首例患者給藥

﹡恆大健康（００７０８）發布六款「恆馳」新能源汽車

﹡恆生（０００１１）視乎下半年環境考慮會否加大信貸撥備，對淨息差持保

守態度；恆生料淨息差或進一步受壓，將嚴控成本並審慎管理信貸風險

﹡粵海置地（００１２４）附屬就粵海城項目南部土地的幕牆工程簽協議書

﹡香港電訊（０６８２３）為南豐集團及裕華國貨提供綠色建築方案

﹡高銀金融（００５３０）法院拒絕受理聲稱接管人及聲稱新董事申請

﹡國泰（００２９３）推機師自願提早退休計劃，機長最多獲１２個月薪金

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司抗結核藥通過仿制藥一致性評價

﹡景瑞控股（０１８６２）７月合約簽約銷售額按年升４７﹒８％

﹡港交所（００３８８）推出８隻新ＭＳＣＩ指數期貨合約

﹡港鐵（０００６６）中標深圳市軌道交通１３號線公私合營招標項目

﹡時代中國（０１２３３）７月合同銷售額按年升４１％

﹡當代置業（０１１０７）７月合約銷售額按年升５４％至４０億元人民幣

﹡長江集團旗下１５３家成員公司獲頒商界展關懷標誌



《國企紅籌》﹡東風（００４８９）標緻神龍汽車中期虧損收窄至１﹒６８億歐元

﹡海普瑞（０９９８９）子公司美國海普瑞增資最多近７億元人民幣

﹡浙江滬杭甬（００５７６）附屬獲聘為浙江鎮洋上市保薦人及主承銷商

﹡深圳控股（００６０４）附屬出售航天公司１６％股權



《神州民企》﹡騰訊（００７００）投資「虛擬銀行營業廳」服務商飛虎互動

﹡富力地產（０２７７７）７月合約銷售總額按年升２％至１０７億元人民幣

﹡中國奧園（０３８８３）７月物業合同銷售金額升４３％



《中國要聞》﹡中國７月財新製造業ＰＭＩ續彈至５２﹒８創九年半高

﹡冀中能源集團擬向河北省政府和省國資委申請注資

﹡深圳市住建局表示停止商務公寓審批，增加人才房等住宅

﹡中科院院刊表示支持深圳、青島、大連、喀什升格直轄市

﹡特斯拉或因廣告內容問題，被北京監管局罰款５萬人幣

﹡商務部表示中韓雙方同意推動年內簽署經濟夥伴關係協定；對原產於美國的

進口聚苯醚進行反傾銷調查

﹡廣電總局設死線首日，蘋果在內地下架逾３萬個Ａｐｐ

﹡滬深交易所發布指數基金開發指引徵求意見稿

﹡據報銀保監修訂信保業務統計制度

﹡人行旗下金融科技公司註冊成立，註冊資本超２０億元

﹡國家信息中心前副書記馬忠玉被雙開，涉留存機密圖利

﹡海南離島免稅新政實施滿月，銷售額同比增逾２﹒３倍

﹡７月內地券商賺得佣金２１０億元人幣，按月暴增逾倍

﹡周小川談海航明天安邦：治理欠缺野蠻擴張致風險加劇

﹡葫蘆島銀行原行長落馬引擠兌潮，人行、銀保監急闢謠

﹡７月內地期市成交大幅增長，成交額同比增逾５５％

﹡北斗三號的後續規劃已啟動，將大力發展量子導航等；北斗三號衛星核心部

件百分百國產，２８ｎｍ芯片量產

﹡北京將啟動地方資產管理公司等現場檢查工作

﹡最高法發布證券糾紛代表人訴訟規定

﹡國家稅務總局推十項稅收徵管措施，助力長三角發展

﹡騰訊視頻孫忠懷：將對優質內容推出三大扶持措施

﹡人行今暫停逆回購，淨回籠１０００億；明天系違規借款１５６０億人幣掏

空包商銀行；人行７月ＳＬＦ操作創年內新低，ＰＳＬ只歸還未借入

﹡外交部表示美方對字節跳動有罪推定和威脅，是典型雙標；中方決定暫停香

港與新西蘭移交逃犯協定

﹡字節跳動表示探討美國之外設立ＴｉｋＴｏｋ總部可能性；遭ＦＢ抄襲抹黑

，仍堅守全球化願景；字節跳動與微軟洽售抖音四國業務，傳總部將遷至倫

敦

﹡張一鳴稱ＴｉｋＴｏｋ最後方案未定，不放棄任何可能

﹡廣東擬允許港澳法人憑經公證等證明材料辦理不動產登記

﹡中印舉行第五輪軍事會談，確定兩軍撤出拉達克摩擦點

﹡印度將審查孔子學院，剔除中文作為中學外語選修科

﹡華為成立數通自動駕駛網絡聯合實驗室

﹡中國暫免人民幣兌韓元、泰銖等十二個貨幣對手續費

﹡北京將啟動地方資產管理公司等現場檢查工作

﹡國家稅務總局推十項稅收徵管措施，助力長三角發展

﹡伊利股份表示擬與子公司共出資２０億人幣設健瓴母基金

﹡報告指中國推５Ｇ帶動需求，料華為今年仍以內銷為主



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％，報１２５１３﹒０３點



《其他消息》﹡大律師公會表示極度關注，繞過基本法對法治帶來衝擊

﹡曾鈺成稱人大常委不會指名道姓指出不能延任的議員

﹡蓬佩奧批無堅實理由推遲選舉，促港府重新考慮

﹡據報全國人人或在立法會真空期設臨時立會或看守議會

﹡據報張曉明已抵港，料就立法會真空期問題聽取意見

﹡譚耀宗稱人大未必容許四名遭ＤＱ議員延任

﹡關愛基金「Ｎ無人士」二人住戶津貼，今起申請

﹡中國駐德領使表示堅決反對德國暫停與香港引渡協議

﹡本港第二季食肆總收益價值按年跌２６％，上半年降２９％

﹡防疫加辣，十大屋苑周末錄５宗成交半年新低

﹡深股通額度全日用３１﹒６億元；滬股通額度全日流走８﹒２億元，陸股通

淨流出２億元

﹡金管局與創新樞紐香港中心推出「創科挑戰賽－貿易融資數碼化」

﹡港大學生會遞交２５００人聯署，要求撤回解僱戴耀廷決定

﹡專家表示全民檢測須配合居家令，質疑每日能否檢測兩百萬人

﹡報道指香港個別銀行或延長企業還息不還本安排



《新冠肺炎》﹡本港新增８０宗確診，連續１２日破百宗後重返雙位數

﹡新增個案逾半屬家庭感染，另有５０多宗初步確診

﹡楊潤雄稱全港學校可按原定計劃開學，但面授課程暫停

﹡入境處合約員工確診，西九龍辦事處即時關閉

﹡內地支援隊期望短期內將香港檢測量提高至超過十萬

﹡伊院８４歲女患者病逝，累計死亡個案增至３７宗

﹡理大與澳門科大研發疫苗，倘成功預留八百萬劑予港澳

﹡港泰護老院８３歲男院友離世，累計死亡個案３６宗

﹡理大與澳門科大研發疫苗，倘成功預留八百萬劑予港澳

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