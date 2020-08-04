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04/08/2020 15:06

【匯控績後】摩通：匯控淨利息收入及資產質素受壓，目標價３５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》摩根大通發表研究報告表示，匯控（００００５）第二季經調整
稅前盈利２６億美元，較市場預期低１２％，主要由於預期信貸損失高達３８億美元拖累，有關
撥備較市場過出４４％，同時資產質素亦遜預期，集團今年全年信貸撥備指引由７０億－１１０
億美元，調高至８０億－１３０億美元，而淨利息收入亦較市場預期低１％，期內淨息差按季下
跌２１基點，該行維持匯控「中性」評級，目標價３５元。
　　報告指出，匯控次季淨利息收入按年跌１１％至６９億美元，主要因較低的利率因素影響，
淨息差按季下跌２１基點，而期內成本則按年下跌７％，管理層目標２０２０年度成本較
２０１９年度低逾３％，符合該行預期。另外，集團維持今年風險加權資產錄得中至高單位數增
長目標。　
　　摩通又指，第二季亞洲區業務佔集團整體收入５４％，整體表現較集團更具彈性，亞洲區業
務的正面因素包括非利息收入表現強勁，按季增長２％，存款增長亦強勁，按季及按年分別升
５％及７％，同時信貸撥備按季下跌１８％，不過本港業務淨息差下跌２７基點至１﹒６９％，
預計第三季淨息差續受壓，因同業拆息將持續下跌。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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