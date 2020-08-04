《華爾街內望》市場憧憬新一輪援助方案，道指升２３６點納指破頂

《經濟通通訊社４日專訊》微軟收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務的交易升溫，加上市場憧憬新一

輪援助計劃的磋商恢復，美股周一（３日）走高。

道指漲２３６點或０﹒８９％，報２６６６４點。標指漲２３點或０﹒７２％，報３２９４

點。納指破頂漲１５７點或１﹒４７％，報１０９０２點。

民主黨和特朗普政府恢復敲定新一輪救助方案的磋商，不過一項為數千萬失業美國人提供補

助的計劃已到期。

個股方面，微軟破頂漲５﹒６％，公司表示將推進收購字節跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ美國業務

的磋商，特朗普總統日前亦逆轉禁用ＴｉｋＴｏｋ的計劃。

蘋果進一步延續升勢破頂漲２﹒５％，公司季度業績令人震驚，並宣布股份一拆四計劃，目

前市值距離２萬億美元僅差１４００億美元。

家庭安防公司ＡＤＴ飆升５６％，有報道指Ａｌｐｈａｂｅｔ旗下Ｇｏｏｇｌｅ將以４﹒５

億美元收購該公司近７％股權，為旗下Ｎｅｓｔ ｈｏｍｅ安全設備的客戶提供服務。

瓦里安醫療系統漲２２％，公司被德國Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｈｅａｌｔｈｉｎｅｅｒｓ以

１６０億美元提出收購。藥品分銷商麥克森跳漲６﹒５％，公司上調全年盈利預測。

指標十年期國債收益率漲２﹒３個基點，三十年期國債收益率漲４﹒３個基點。（ａｌ）

