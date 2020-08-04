《出旗制勝－麥穎儀》ＡＴＭ股受追捧，留意阿里購１７０３９

《出旗制勝》儘管外圍股市上周五（３１日）普遍造好，８月的第一個交易日，中港兩市表

現個別發展，滬深兩市強勁回升，但港股另一隻被市場憧憬有望染藍的美團（０３６９０）強勢

依然，儘管大市偏軟，但美團周一（３日）表現令市場驚喜，全日高開高走，午後更愈升愈有，

逆市升４﹒５％，重返２００元大關及２０天線之上。北水連續４個交易日流入追捧，其發力自

身支付業務的消息亦令市場憧憬。投資者如看好，或可留意美團購１７０２８，行使價２３４元

，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅５０﹒４％，換股比率５０兌１，２０２０年１２月１８日到期

。

講到ＡＴＭ股當然都要順帶一提一直？勢的重磅股騰訊（００７００），皆因它將於下周三

（１２日）公布中期業績，港股通資金已經連續５個交易日提前流入部署其業績。而騰訊周一表

現亦見不俗，全日逆市升近１％重返５３９元高位。如繼續看好，或可留意投資者如看好，或可

留意騰訊購１６９２５，行使價６１８元，實際槓桿７倍，引伸波幅３９﹒５％，換股比率

１００兌１，２０２０年１２月２４日到期。

當然市場亦有憂慮恆指季檢結果公布（１４日）後，一眾新經濟股若成功染藍或有機會令騰

訊在恆指中的比重降低，或令其股價承壓。如看淡，亦可待騰訊高位，看準時機，留意騰訊沽

１５３６８，行使價４６８﹒８８元，實際槓桿６倍，引伸波幅３８﹒２％，換股比率１００兌

１，２０２０年１２月３０日到期。表現卻未能跟隨造好，全日低開低走，中段跌幅更一度擴大

至３４４點，尾市跌幅則可以收窄至１３７點，收市報２４４５８點，大市成交額１３７２億元

，而大市偏軟的原因之一與周一公布業績的匯豐（００００５）不無關係，是因匯豐中午公布的

業績再遜市場預期，派息計劃亦未有驚喜，午後股價大跳水，單日下跌逾４％，令恆指承壓

９５點。

ＡＴＭＸ股繼續受市場追捧，恆指公司８月１４日公布恆指季檢結果亦繼續受市場憧憬當中

的新經濟股有望晉升恆指成分股行列。

其中，阿里巴巴（０９９８８）市值較大，本已是市場估計的染藍名單中的大熱之選，又有

持股三成的螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市計劃的雙重憧憬加持，８月中即將舉行的淘寶造物節或成下一個

炒作焦點，如看好的話，不妨留意投資者如看好，或可留意阿里購１７０２９，行使價

２８８﹒８８元，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅３６﹒４％，換股比率５０兌１，２０２０年

１２月２１日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

