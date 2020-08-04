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即市新聞

04/08/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線淡友大戶完全控制大局

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於偏好和偏淡。恆指期貨與國指期貨均連續兩個交易日報收於大戶加權平均開倉水
平之下，當然屬於不良現象。最低限度，８月港股大幅揚升的機會已經大為減弱，特別是於首半
個月內。若今天（４日）收市時兩個指數期貨仍未升回該關鍵位之上，恐怕港股大市須先跌至更
低水平，找尋短期支持。事實上，港股短期局勢已經變得顯著向淡，代表淡友大戶完全控制了大
局。
　　大家都不難看得出來的，是科技股明顯跑贏大市，但各位可能察覺不到，原來近期ＳＰＤＲ
金ＥＴＦ（０２８４０）的相對表現一直更佳。筆者早於６月２４日開始於「梁業豪
Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內建議會員中線持貨，至今仍未沽出。明早（５日）筆者會於「港股影片
分析」內詳細講解該ＥＴＦ的短、中、長期形勢，訂好持貨目標與止賺位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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