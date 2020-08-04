《缸邊隨筆－石鏡泉》魚翅股與白粥股

《缸邊隨筆》昨文（３日）介紹過中國聖牧（０１４３２），結果是一天升逾６０％，算有

交代。那麼會在甚麼水平套利？哈，講出來，會有人話我黐線，１﹒５元如何？黐線！！！唔黐

線唔得，因已買有此股。



筆者認為，中國聖牧是隻魚翅股，故值魚翅價，之前只得粉絲價；因為之前是山雞，但今時

有條件變鳳凰。



今時不少人講科技股是講芯片、５Ｇ、生物醫藥，但就忽視了農業股。農業也講科技？



２０１９年６月４日，筆者有文：下一個戰場，各位先看看。



中美貿戰，由貿易差，打到科技面，昨日Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ還向美國提議，可以沽售美

國人，基金手中的中資股、中國債，即是打金融戰。Ｄａｉｖｄ Ｗｅｂｂ都估到，阿爺估唔估

到？估唔到就死火咯。



１９９８年，索羅斯聯同２７０多隻對沖基金鱷來攻港股匯，唔好話ＣＩＡ無幫手，講無的

話，只會被世界笑你無知，如你問啲人又點知ＣＩＡ幫手啫？唉！又真係拿不出證據，咁易拿得

出證據，你估係ＣＩＢ呀，即是ＣＩＡ個大佬，ＣＩＢ是我作出來的，旨在說明ＣＩＡ作為你怎

易知呢！



不過金融戰、匯戰，都是遲早事，至於炮火之戰亦不是絕無可能，只是雙方都會盡量克制，

但中國對日本右翼分子，如敢在釣魚島搞事，又或台獨搞大龍鳳，亦不排除中國會做點事，當然

如越南等國在南海佔島，中國亦不能不出手。



＊沙漠可耕作 戰場在農業＊



在這些之外，尚有個行業無乜人提過，就是農業。的確今時中國是要向美國買入大量大豆、

玉米、高粱、苜蓿草等，這些都是要來餵豬、牛、羊、魚等。以大豆為例，中國要自美國買入

９０００萬噸，中國今時不買美大豆，豈非他日中國的豬牛羊肉都貴？推高消費物價？會的，但

會多久？筆者不知，但一定不用多久，何以見得？



讀者會知筆者有耕田，不少人一聽我去耕田，都話，好吖，紓緩下壓力。唉！耕田是有壓力

㗎，自２００４年起耕田，至２００９年取得美國ＵＳＤＡ和ＩＦＯＡＭ的有機認證的幾年間，

交了上千萬元的學費，但筆者認為值得，因為沒有調查（蝕），沒有發言權，當年全港有２７間

農場取得其他機構的有機認證，筆者這個取自美國ＵＳＤＡ的有機認證是香港唯一一個取得此證

者，不願作任何比較，只講事實。



亦由於筆者農場是本港唯一一間取得美國有機認證，故曾接待過一些國內農友來港交流，而

當年的這些農友，就提供了些今時中國農業狀況，知道後，就知特朗普，你好大劑。



中國地少人多？不一定，中國大西北就地多人少，不過沙漠怎耕作？是的，以前種不了作物

，今時不一樣了。



現時中國農藝有突破，沙漠也可種大豆、高粱、玉米、辣椒，以至稻米，具體技術如何？大

家不是耕田佬，不用花時間去了解，但如你子女有興趣去耕田，寫信予我，介紹你子女到大西北

去。吓，是否靠害？



首年，種幾百畝試，次年種上千畝再驗證，第三年種５萬畝。這種植物莖好粗㗎，粗過一般

美國作物，而且是非基因改造和有機的，美國是靠基因改造和化肥去谷大。



明年，國家會分三年拓展種３００萬畝，這３００萬畝只是２０億畝這類沙漠鹽鹼地的一個

零頭而已！



大家估５年、１０年之後，美國的農夫還會有中國市場嗎？先聲明，目前這種沙漠鹽鹼地的

耕種法，是中國專利發明，美國遲早要偷！這就是未來的農業戰場。



農業戰場有幾重要？中國尚有６億農民，他們不可能都入城，只可留在農村，如當農業工業

化、科學化，這些農民收入就可提升。但最受益的，是他日農民是可以將分到的地出售、出租，

中央已為不同的農地定了價，每畝由２００多萬至５００多萬，不要以為這很貴，每畝有

７７００平方呎，以５００萬一畝計，每呎是６５０元人仔，以前地方貪官加埋地產發展商壓農

民，賤價收到，今時政府定好價，不能呃，農民富了，就有消費，才有條件進入小康時代，識多

啲中國農友，有益㗎！特朗普唔知知唔知呢？



中國在農業方面的重大投資，不少人不知，因為大家無耕田。



（１）Ｎ年前，中央已組織大學生，下村當村官，把耕種科技和有效管理帶到農村，在農村

把農業搞活，亦為廣泛農民脫貧，提供了基礎。



（２）稻米在袁隆平指導下，已發展出可在沙漠地、海邊鹽鹼地種出稻米。



（３）中國人吃豬多，先買下了美國最大的豬肉加工廠Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ，學到了質量

管理，跟著回來「種」豬。對，是「種」豬不是養豬。養是傳統的養，「種」是現代化的養。豬

，現在是養在十多層高的大廈裏，豬舍有冷氣、抽風、豬糞會被自動沖走，豬要活動時，坐升降

機去「運動場」，有醫護照顧就更不用說了。這個現代化豬欄的Ｖｉｄｅｏ一時未找到，找到再

與各位看。



（４）牛又怎樣了，看一個牛棚要用幾多投資。



＊蒙牛成為聖牧大股東＊



一個５萬頭的中型牛場，投入要２０多個億。牛吃甚麼飼料？看筆者２０１９年６月４日文

，所有牛和飼養員，全要時時做病毒檢測，由於不少牛病、人病，如口蹄病、肝炎ＡＢＣ的病潛

伏期是十天到兩周，故一旦查到有病毒，除要醫治外，所有牛、人都不得出入牛場，一直到病毒

全消滅後，才可出來，這些牛場都是用德國ＩＦＯＡＭ生產規則管理及瑞士ＳＢＳ全流程檢查標

準，所有外來供應商原料都一樣要跟從ＩＦＯＡＭ和ＳＢＳ標準，全要證書。



我以前辦的農場，也是要依足ＩＦＯＡＭ規章，才可以拿到那張有機認可證。



ＩＦＯＡＭ規章就好比是考試課程╱範圍，但能否考得上，考得好成績就要看「牛棚」的管

理者有否用心。



日前蒙牛（０２３１９）明確了會行使認股權認購中國聖牧的股票，成為其大股東，筆者看

這是行內人對中國聖牧這位考生成績的肯定。



作為個小投資者，是否應緊跟奶業的行內大佬的步伐呢？



一個５萬頭牛的牛棚要投資２０多億出來的，不是魚翅股是甚麼呢？那麼白粥股是甚麼？



哈，是中芯國際（００９８１）。明天續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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