本港地產股造好，港股一度升５４３點破十天線重上２５０００

《經濟通通訊社４日專訊》美國上月製造業數據造好，加上國會重新討論新一輪刺激措施，

隔晚美股三大指數走高，刺激港股今早高開２０６點報２４６６４點。本港上日新冠確診人數有

回落，本地地產股跑出，帶動港股曾飆２３３點報２４６９１點，惟未能破五十天線。上日放榜

的匯控（００００５）及恆生（０００１１）繼續走弱，一度拖累港股升幅收窄至８１點，報

２４５３９點。午後有指本港新增病例連續第二天降至雙位數，地產股表現繼續向好；Ａ股兩市

這好，部分中資金融股表現不俗，刺激港股一度走高５４３點報２５００２點，破十天

（２４８０１點）、五十天線（２４７２３點）。恆指暫報２４９４１點，升４８３點或

１﹒９８％，主板成交９６１億元。國企指數報１０２４０點，升２０７點或２﹒０７％。

地產股升幅擴大，九龍倉置業（０１９９７）升６﹒９６％，報２９﹒２元暫為表現最佳藍

籌；新世界（０００１７）和恆隆（００１０１）各自升近４％，報３９﹒１５元及１９﹒２２

元。

重磅股方面，匯控（００００５）跌幅收窄至１﹒３５％，報３２﹒９５元；中移動

（００９４１）升０﹒７４％，報５４﹒３元；騰訊（００７００）升２﹒７８％，報５５４元

；港交所（００３８８）走高１﹒６２％，報３７７﹒２元；建行（００９３９）升２﹒８２％

，報５﹒８４元；友邦（０１２９９）揚３﹒６８％，報７１﹒９元。

Ａ股兩市午後表現轉佳，上證綜指報３３８１點，升１３點或０﹒４１％，成交

４８０５﹒０２億元人民幣。深證成指報１３９０２點，跌６２點或０﹒４５％，成交

６１７２﹒２２億元人民幣。



表列十大升幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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九龍倉置業（０１９９７） ２９﹒２０元 升６﹒９６％

創科實業 （００６６９） ８５﹒７０元 升６﹒１３％

中國人壽 （０２６２８） １８﹒７６元 升４﹒８０％

新世界發展（０００１７） ３９﹒１５元 升３﹒９８％

恆隆地產 （００１０１） １９﹒２２元 升３﹒８９％



中銀香港 （０２３８８） ２１﹒９５元 升３﹒７８％

友邦保險 （０１２９９） ７１﹒９０元 升３﹒６８％

中國海油 （００８８３） ８﹒３９元 升２﹒９４％

中信股份 （００２６７） ７﹒４３元 升２﹒９１％

中國平安 （０２３１８） ８３﹒６５元 升２﹒８９％

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（ｎｓ）

