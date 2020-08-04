【企業盈警】中國生物科技服務料中期虧損擴大至最少４５００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》中國生物科技服務（０８０３７）預計集團截至２０２０年６月
３０日止六個月將會錄得不少於４５００萬元的虧損淨額，而於２０１９年同期則錄得虧損淨額
約為３６３１﹒８萬元。期內虧損淨額增加，主要歸因於ＣＯＶＩＤ－１９爆發，導致醫學實驗
室檢測及健康檢查服務分部之收入有所減少；及提供腫瘤免疫細胞治療服務分部之無形資產攤銷
以及研究和開發成本增加，導致行政開支增加約１１００萬元。
該公司將於本月中公布業績。（ｆｚ）
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