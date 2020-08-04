【企業盈警】聚利寶（０８５２７）料中期虧損擴大至２２０萬坡元

《經濟通通訊社４日專訊》聚利寶控股（０８５２７）預期集團截至２０２０年６月３０日

止六個月的收益將減少約４８％或４５０萬元（新加坡元．下同），導致除稅後淨虧損較２０１

９年同期大幅增加約９０萬元至截至約２２０萬元。

該公司認為，收益減少及淨虧損增加主要歸因於新型冠狀病毒疫情爆發，以及有關當局實施

相對較嚴格的防疫措施，有關措施整體而言對餐飲及零售業構成影響。

該公司預期８月１４日公布業績。（ｆｚ）

