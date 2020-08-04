【企業盈警】聚利寶（０８５２７）料中期虧損擴大至２２０萬坡元

《經濟通通訊社４日專訊》聚利寶控股（０８５２７）預期集團截至２０２０年６月３０日
止六個月的收益將減少約４８％或４５０萬元（新加坡元．下同），導致除稅後淨虧損較２０１
９年同期大幅增加約９０萬元至截至約２２０萬元。
該公司認為，收益減少及淨虧損增加主要歸因於新型冠狀病毒疫情爆發，以及有關當局實施
相對較嚴格的防疫措施，有關措施整體而言對餐飲及零售業構成影響。
該公司預期８月１４日公布業績。（ｆｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話03/08/2020
【匯控業績】中期稅前盈利挫65%遜預期 全年信貸損失準備或逾千億
|財經熱話03/08/2020
匯控績後挫逾4%一度穿33元 科指跑贏大市
|中國故事03/08/2020
《神州經脈》財新製造業PMI創九年半高 A場大漲交投急增
|財經熱話03/08/2020
【國內大循環】內需股非一面倒落鑊炒 廣汽睿見教育值得留意
|FOCUS03/08/2020
【FOCUS】欲禁未禁TikTok FB冀借侵侵刀?
|開市Good Morning03/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：匯控前景不佳宜避開
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰