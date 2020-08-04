【企業盈喜】環球數碼（８２７１）預期中期虧轉盈最少８００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》環球數碼創意（０８２７１）預期集團截至今年６月３０日止六

個月業績與上年同期３４６﹒４萬元淨虧損比較，將會錄得不少於８００萬元之淨溢利，主要由

於期間已終止經營業務錄得溢利，是指於２０２０年４月３０日由廣州市海珠區人民法院作出的

《民事判決書》，而對珠影文化產業園停車場之場地和物業使用費及利息損失相關的應付租金及

結算款計提撥備作出回撥所產生。

該公司預期８月１２日公布業績。（ｆｚ）

