【大熊來了】大摩：美股短期內或回調一成，再出現新一輪反彈

《經濟通通訊社４日專訊》摩根士丹利今日發表最新研究報告指，當前市場不斷上升之際，
同時正形成一系列風險，包括病例激增、美國總統選舉的不確定性、各國政府支出不受控制等，
除非這些風險得到解決，否則包括科技股在內的公司都要下跌回調。大摩又指在經濟復甦和牛市
繼續前，美股回調一成是最有可能的結果。（ａｌ）
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