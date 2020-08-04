美股造好帶動氣氛，港股高開２０６點報２４６６４，國指漲８１點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股造好，科技股領漲市場氣氛，亞洲股市普遍高開高走，

日經升３３６點，首爾指數升３２點，港股方面則高開２０６點，出口及消費股有追捧，創科實

業（００６６９）升近４％，恆安國籍（０１０４４）升２﹒８％；另外，騰訊（００７００）

期下手遊於《ＰＵＢＧ》為第二季全球最高收入遊戲，騰訊今日高開逾１％。恆生指數開報２４

６６４點，升２０６點或升０﹒８４％，主板成交１７﹒３６億元。國企指數報１０１１４點，

升８１點或升０﹒８１％。

其他重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３％，報３３﹒５元；港交所（００３８８）

升０﹒７５％，報３７４元；騰訊控股（００７００）升１﹒３％，報５４６元；中移動（００

９４１）升０﹒２８％，報５４﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒５１％，報７０﹒４

元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ８３﹒９５元 升３﹒９６％

恆安國際（０１０４４） ６６﹒８０元 升２﹒７７％

吉利汽車（００１７５） １６﹒９０元 升１﹒８１％

中國人壽（０２６２８） １８﹒２０元 升１﹒６８％

友邦保險（０１２９９） ７０﹒４０元 升１﹒５１％



華潤置地（０１１０９） ３２﹒７０元 升１﹒４０％

騰訊控股（００７００ ５４６﹒００元 升１﹒３０％

萬洲國際（００２８８） ７﹒１２元 升１﹒２８％

銀河娛樂（０００２７） ５３﹒００元 升１﹒０５％

申洲國際（０２３１３） ９１﹒８０元 升１﹒０５％

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（ｕｌ）

