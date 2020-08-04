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即市新聞

04/08/2020 09:21

美股造好帶動氣氛，港股高開２０６點報２４６６４，國指漲８１點

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股造好，科技股領漲市場氣氛，亞洲股市普遍高開高走，
日經升３３６點，首爾指數升３２點，港股方面則高開２０６點，出口及消費股有追捧，創科實
業（００６６９）升近４％，恆安國籍（０１０４４）升２﹒８％；另外，騰訊（００７００）
期下手遊於《ＰＵＢＧ》為第二季全球最高收入遊戲，騰訊今日高開逾１％。恆生指數開報２４
６６４點，升２０６點或升０﹒８４％，主板成交１７﹒３６億元。國企指數報１０１１４點，
升８１點或升０﹒８１％。
　　其他重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３％，報３３﹒５元；港交所（００３８８）
升０﹒７５％，報３７４元；騰訊控股（００７００）升１﹒３％，報５４６元；中移動（００
９４１）升０﹒２８％，報５４﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒５１％，報７０﹒４
元。
　　
　　恆指十大升幅股分表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　８３﹒９５元　　　升３﹒９６％
　　恆安國際（０１０４４）　　６６﹒８０元　　　升２﹒７７％
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒９０元　　　升１﹒８１％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒２０元　　　升１﹒６８％
　　友邦保險（０１２９９）　　７０﹒４０元　　　升１﹒５１％

　　華潤置地（０１１０９）　　３２﹒７０元　　　升１﹒４０％
　　騰訊控股（００７００　　５４６﹒００元　　　升１﹒３０％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒１２元　　　升１﹒２８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５３﹒００元　　　升１﹒０５％
　　申洲國際（０２３１３）　　９１﹒８０元　　　升１﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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