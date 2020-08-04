《盤後部署》港股上落格局未改，短期２５２００點仍見阻力



《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數收市全線上升，美國大型科技股強勢，納指再

創新高。港股連跌三日後，今早高開２０６點後反覆向上，見２４６９１點半日高位，可惜在

５０日線（２４７１７）前遇阻力，升勢放緩。本港地產股造好，其中九倉置業（０１９９７）

升近一成，高見２９﹒７５元。恆指午後突落鑊，升幅擴大至逾６００點見２５０６２點全日高

，返５０天線（約２４７２２點）、１０天線（２４７９９點），重上兩萬五。恆生指數最終收

報２４９４６，上升４８８點或上升２﹒００％，主板成交１４５９﹒７８億元。國企指數報

１０２０３，上升１７０點或上升１﹒７０％。

Ａ股個別發展，上證綜指收報３３７１，上升３點或上升０﹒１１％；深證成指報

１３８６０，下跌１０４點或下跌０﹒７５％。兩市全日成交１２０９８億元（人民幣．下同）

，按日減少９﹒３％，是連續第五日成交超過萬億元。



＊日本逾４００家公司因疫情倒閉，澳洲央行維持利率不變＊



日本疫情又出現明顯反彈，據日本放送協會（ＮＨＫ）引述調查公司的統計，截至３日，日

本已有４０６家公司因新冠疫情倒閉。在倒閉公司排名前三的行業中，以居酒屋和餐館為代表的

餐飲業最多，高達５６家；其次，酒店和小旅館達４８家；此外，食品批發業位列第三，為２７

家。報道稱，按地域來看，東京都的破產企業最多，高達９７家；其次為大阪府和北海道，分別

為４２家和２３家。在倒閉時間方面，４月份倒閉公司數量為８９家，５月份８６家，６月份

１２１家，７月份９１家。該調查公司表示，由於東京都政府要求部分提供酒類的餐飲店縮短營

業時間，對於餐飲業來說，可能會再次陷入困境，該公司還稱，倒閉潮會否從截至目前倒閉較多

的服務業擴散到制造業等行業，也有必要予以關注。

至於澳洲央行則維持當前貨幣政策不變，包括將隔夜拆款利率以及澳洲３年期公債收益率目

標維持在０﹒２５厘不變，符合市場預期。央行聲明指出，只要有必要，就將繼續維持寬鬆貨幣

政策。未來一段時間內經濟很有可能繼續需要財政和貨幣支持。

央行稱，全球經濟前景高度不確定，全球復甦預計將是逐漸的。委員會承諾採取一切措施來

支持就業、收入和企業。財政和貨幣支持可能將持續一段時間。大多數澳洲經濟正在復甦。預計

未來幾年的平均通脹將在１％至１﹒５％之間，通脹率將維持在低於２％的水平。央行又說，將

於周三重啟國債購買。如有必要，將採取進一步的債券購買措施。



＊新經濟股強勢未改，宜繼續炒股不炒市＊



本港疫情放緩，連續第二天新增確診病例降至雙位數，地產股及中資金融股反彈，港股午後

突衝破二萬五關。不過受經濟環境影響，傳統類股份新一份業績表現遜色，相信表現將繼續拖後

腿，預料指數短期難望有太大升幅，２５２００點仍有阻力。

而恆生科技指數午後高見７４４８點再創推出新高，加上美國大型科網企業業績理想，進一

步利好本港新經濟板塊表現。成分股中，除美團點評（０３６９０）升近一成外，有望「染藍」

的阿里巴巴（０９９８８）及小米（０１８１０）升勢同樣顯著。恆指公司將於本月中旬進行季

檢，相信這些增長型股份一旦被納入成分股，將為恆指帶來新的上升動力。傳統股今日有資金追

捧，但不受疫情及貿易戰的新經濟板塊仍然是持倉首選，投資者只需跟隨市場便成。（ｃａ）

