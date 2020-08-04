《外地經濟》歐元區上月製造業ＰＭＩ終值升至５１﹒８，高於初值

《經濟通通訊社４日專訊》歐元區７月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）終值由

５１﹒１升至５１﹒８，高於初值５１﹒１，創上年初以來首次升至擴張水平。期內產出分項指

數由４８﹒９升至５５﹒３，創２０１８年４月以來最高。就業分項指數則由４１﹒３升至

４２﹒９。（ａｌ）

