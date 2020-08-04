【新冠肺炎】禮來新冠肺炎血清藥進入第三期測試

《經濟通通訊社４日專訊》美國藥廠禮來周一（３日）宣布，與加拿大藥廠
ＡｂＣｅｌｌｅｒａ共同研發的新冠肺炎血清治療藥ＬＹ－ＣｏＶ５５５開始進行第三期測試。
第三期測試將向２４００名曾於居所或工作範圍確診的參與者注射測試藥物，並主要針對老
人院或護理院住客。
行政總裁斯科夫龍斯基強調，希望盡快研發合適的藥物阻止病毒擴散。（ａｌ）
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