【新冠肺炎】禮來新冠肺炎血清藥進入第三期測試

《經濟通通訊社４日專訊》美國藥廠禮來周一（３日）宣布，與加拿大藥廠

ＡｂＣｅｌｌｅｒａ共同研發的新冠肺炎血清治療藥ＬＹ－ＣｏＶ５５５開始進行第三期測試。

第三期測試將向２４００名曾於居所或工作範圍確診的參與者注射測試藥物，並主要針對老

人院或護理院住客。

行政總裁斯科夫龍斯基強調，希望盡快研發合適的藥物阻止病毒擴散。（ａｌ）

