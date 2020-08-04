【中印衝突】傳印度計劃採取措施防止貿易夥伴轉口華貨

《經濟通通訊社４日專訊》據路透社引述政府消息人士指，印度政府考慮採取措施防止東南
亞貿易夥伴，將中國商品出口到印度時不附帶任何附加值。消息又指印度亦將討論上調附加值，
並高於目前２０％至４０％。
印度具體計劃提高進口商品質量標準並實施進口量限制，強制推行嚴格訊息披露準則，並且
在口岸對來自亞洲的產品實施更頻繁的檢查，主要針對進口基金屬、筆記本電腦、電話零部件、
家具、皮革製品、玩具、橡膠、紡織品、冷氣機、電視等產品。（ａｌ）
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