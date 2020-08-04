【全球放水】黑田東彥：準備延長央行借貸措施期限

《經濟通通訊社４日專訊》日本央行行長黑田東彥接受《讀賣新聞》訪問時表示，考慮將明
年３月到期的借貸措施期限延長，而如果央行需要進一步放寬政策，將考慮擴大貸款計劃、削減
短期及長期利率目標、加大購買ＥＴＦ。
他又指經濟逐漸邁向復甦，但東京病例正持續增加，東京以外地區病例亦出現上升，日本經
濟當前風險依然較高。（ａｌ）
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