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04/08/2020 13:16

【全球放水】澳洲央行維持利率於０﹒２５厘不變

　　《經濟通通訊社４日專訊》澳洲央行今日決定維持當前貨幣政策不變，包括將隔夜拆款利率
、澳洲３年期公債收益率目標維持在０﹒２５厘不變，符合市場預期。
　　央行聲明指，必要時繼續維持寬鬆貨幣政策，未來經濟可能繼續需要財政和貨幣支持，而全
球經濟前景存在高度不確定性，故全球復甦預計將逐漸，預計未來幾年平均通脹將界乎１％至１
﹒５％，通脹率則維持低於２％水平。（ａｌ）

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