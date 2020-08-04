【全球放水】澳洲央行維持利率於０﹒２５厘不變

《經濟通通訊社４日專訊》澳洲央行今日決定維持當前貨幣政策不變，包括將隔夜拆款利率

、澳洲３年期公債收益率目標維持在０﹒２５厘不變，符合市場預期。

央行聲明指，必要時繼續維持寬鬆貨幣政策，未來經濟可能繼續需要財政和貨幣支持，而全

球經濟前景存在高度不確定性，故全球復甦預計將逐漸，預計未來幾年平均通脹將界乎１％至１

﹒５％，通脹率則維持低於２％水平。（ａｌ）

