【英國脫歐】傳歐盟願意對英國讓步，軟化對國家救助要求

《經濟通通訊社４日專訊》據路透社引述外交消息人士指，歐盟願意對英國讓步尋求折衷方
案，針對英國未來向企業提供任何政府援助，設立一種爭端解決機制，並不迫使英國由一開始就
遵循歐盟規定，挽救脫歐談判。
消息又指今次妥協的空間在於讓英國擁有決定權，因為在脫歐談判中讓英國重新獲得主權是
非常重要的問題。（ａｌ）
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