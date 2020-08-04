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即市新聞

04/08/2020 17:13

《台股攻略－馮偉明》半導體領軍，台股高位收市

　　《台股攻略》美國四大指數急升收市，刺激台股今日（４日）開高走高，台積電、聯發科、
鴻海等權值股回升，令台股尾市升幅擴大，上漲１９６﹒８９點，漲幅１﹒５７％，收市報
１２７０９﹒９２點，成交量為新台幣２１１５﹒１１億元。
　　聯發科股價大漲５％、台積電上揚２％，兩者均以今日高位收市。聯電獲外資看好，股價造
好，升３﹒１％收市，創下１６年新高。半導體矽晶圓大廠環球晶公布業績，午後買盤湧現，上
漲３﹒５％收市，母公司中美晶亦漲近２％。ＩＣ設計股由聯發科領軍，表現不俗，力旺、迅杰
漲停，原相、威盛大漲逾５％，創意漲幅超過３％，聯陽、瑞昱亦漲２％以上。
　　新冠疫情捲土重來，台股表現暫時以科技股較為領先，１２５００點成為短暫支持，隨著美
國科技股穩步上升，台股仍有機會再創新高。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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