【企業盈喜】中國科技產業料今年首季虧轉盈賺９１０萬元人民幣

《經濟通通訊社４日專訊》中國科技產業（０８１１１）宣布，截至今年６月３０日止之首

季業績，公司預料錄得溢利約９１０萬元（人民幣．下同），而去年同期為虧損約５５０萬元；

公司收入為８６２０萬元，按年升２３４﹒６％。

公司解釋，收入增加乃主要由於２０２０年第一季度銷售風能相關產品產生之收入約７３４

０萬元，而去年第一季度則無由此產生之收入。（ｕｌ）

