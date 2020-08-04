《談國論企－黎偉成》製造業進出口新單７月續急升

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ的出口和進口新訂單於２０２０年７月大幅回

升，使新訂單、生產持續擴張，顯示復工復產復商復市之態明甚，料促穩企業、保就業和增收促

消費的政策，挺經濟基本回復穩中有進發展。但新冠狀肺炎惡疫ＣＯＶＩＤ－１９使美、歐等地

經濟下行甚至有衰退的威脅，對中國製造業的出口有困，要強化內需穩經濟。



＊生產續擴張仍憂美歐經濟不振＊



來自中國國家統計局的最新資料，中國製造業經理採購指數於２０２０年７月份達５１﹒１

（見表），環比增長０﹒２個百分點，連同６月份５０﹒９環比增０﹒３個百分點，乃二連升，

和僅次於３月的５２而為２０２０年暫見之第二高的月份，而３月份有快速的反彈，不僅受惠於

精準有序復工復產，更因新冠狀肺炎惡疫爆發使２月份因全國多地封關底下使ＰＭＩ跌至

３５﹒７的基數較低所致。更重要的是，ＰＭＩ僅於２月份明顯收縮後，最近５個月皆處輕微擴

張水平，不差矣。

製造業的生產和經營有持續性，因（一）訂單有不斷的提升，特別是（Ｉ）出口新訂單，分

類指數於２０２０年７月份達４８﹒４，距臨界點５０相去僅１﹒６個百分點，因環比增長

５﹒８個百分點，連同６月份４２﹒６環比升７﹒３個百分點和５月份升１﹒８個百分點，屬持

續大有改進之況。美國以至歐亞等各地疫情和經濟相當惡劣，中國的製造業所爭取到的出口新訂

單由收縮轉至十分接近擴張水平，乃難得的發展和表現。

同樣重要的是（ＩＩ）進口訂單於７月份達４９﹒１，環比亦增２﹒１個百分點，距臨界點

只為０﹒７個旦分點，而同比則增１﹒７個百分點，與６月份環比及同比分別增２﹒３個百分點

和０﹒２個百分點，有持續好轉，和（ＩＩＩ）在手訂單４５﹒６，環比增０﹒８個百分點。

此使（ＩＶ）製造業的整體訂單分類指數於２０２０年７月份達５１﹒７，環比上升０﹒３

個百分點，６月５１﹒４環比增０﹒５個百分點，整體訂單之擴張，不僅依靠內需，出口亦改善

。

問題是世界各地疫情及經濟仍存巨困，故中國製造業的出口新訂單在未來一段時間仍不宜過

份樂觀，重要的是（ｉ）美資的三大國際評級機構，有兩間調低對美國的主權和債務評級或展望

，反映出美國現下以至未來的經濟和債務償還能力作出強力的質疑，特朗普一意匆匆重啟社會經

濟和活動，使美國多個重災區州份的確診及死亡人數再爆升，對當地社會以至經濟造成十分嚴重

的負面威脅和壓力；（ｉｉ）歐洲的疫情及經濟亦未見好轉，使出口新訂單的前景所蒙陰影難以

消除矣。

但訂單情況反覆改善，使（二）ＰＭＩ的生產分類指數，仍然保持擴張態勢：於２０２０年

７月份達５４環比增０﹒１個百分點，和６月份５３﹒９環比增０﹒７個百分點，乃二連之升，

止住５及４月份月份環比分別跌０﹒５個百分點和０﹒４個百分點之二連跌，反映出製造業生產

反覆中的基調是不錯的；尤其是２０２０年７月份之數，較２０１９年同期的５２﹒１高１﹒９

個百分點，便由是可見一斑矣。



＊製造企業對前景保持審慎樂觀＊



須注意的問題，為（三）生產成本和銷售價格上行的壓力日增，因（１）主要原材料購進價

格分類指數期內的５８﹒１環比增長１﹒３個百分點，而６及５月份的環比分別飆升５﹒２個百

分點和９﹒１個百分點，使（２）出廠價格分類指數於７月份達５２﹒２的環比即使只是略升０

﹒２個百分點，未如６月份５２﹒４環比升３﹒７個百分點和５月份４８﹒７環比升６﹒５個百

分點漲幅之普，卻重返臨界點上方，反映出製造業出廠價受以原材料購進價壓力漸明顯。

（四）製造業的生產經營活動預期指數，於２０２０年７月份達５７﹒８，環比上升０﹒３

個百分點，而６月份５７﹒５環比卻稍為回落０﹒４個百分點，和５月份達５７﹒９環比回升３

﹒１個百分點比較，顯製造業企業對業務前景相對審慎樂觀，乃不錯的現象。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１０月╱２０１９ ４９﹒３ －０﹒５

９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

