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04/08/2020 09:30

《談國論企－黎偉成》製造業進出口新單７月續急升

　　《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ的出口和進口新訂單於２０２０年７月大幅回
升，使新訂單、生產持續擴張，顯示復工復產復商復市之態明甚，料促穩企業、保就業和增收促
消費的政策，挺經濟基本回復穩中有進發展。但新冠狀肺炎惡疫ＣＯＶＩＤ－１９使美、歐等地
經濟下行甚至有衰退的威脅，對中國製造業的出口有困，要強化內需穩經濟。
　
＊生產續擴張仍憂美歐經濟不振＊
　
　　來自中國國家統計局的最新資料，中國製造業經理採購指數於２０２０年７月份達５１﹒１
（見表），環比增長０﹒２個百分點，連同６月份５０﹒９環比增０﹒３個百分點，乃二連升，
和僅次於３月的５２而為２０２０年暫見之第二高的月份，而３月份有快速的反彈，不僅受惠於
精準有序復工復產，更因新冠狀肺炎惡疫爆發使２月份因全國多地封關底下使ＰＭＩ跌至
３５﹒７的基數較低所致。更重要的是，ＰＭＩ僅於２月份明顯收縮後，最近５個月皆處輕微擴
張水平，不差矣。
　　製造業的生產和經營有持續性，因（一）訂單有不斷的提升，特別是（Ｉ）出口新訂單，分
類指數於２０２０年７月份達４８﹒４，距臨界點５０相去僅１﹒６個百分點，因環比增長
５﹒８個百分點，連同６月份４２﹒６環比升７﹒３個百分點和５月份升１﹒８個百分點，屬持
續大有改進之況。美國以至歐亞等各地疫情和經濟相當惡劣，中國的製造業所爭取到的出口新訂
單由收縮轉至十分接近擴張水平，乃難得的發展和表現。
　　同樣重要的是（ＩＩ）進口訂單於７月份達４９﹒１，環比亦增２﹒１個百分點，距臨界點
只為０﹒７個旦分點，而同比則增１﹒７個百分點，與６月份環比及同比分別增２﹒３個百分點
和０﹒２個百分點，有持續好轉，和（ＩＩＩ）在手訂單４５﹒６，環比增０﹒８個百分點。
　　此使（ＩＶ）製造業的整體訂單分類指數於２０２０年７月份達５１﹒７，環比上升０﹒３
個百分點，６月５１﹒４環比增０﹒５個百分點，整體訂單之擴張，不僅依靠內需，出口亦改善

　　問題是世界各地疫情及經濟仍存巨困，故中國製造業的出口新訂單在未來一段時間仍不宜過
份樂觀，重要的是（ｉ）美資的三大國際評級機構，有兩間調低對美國的主權和債務評級或展望
，反映出美國現下以至未來的經濟和債務償還能力作出強力的質疑，特朗普一意匆匆重啟社會經
濟和活動，使美國多個重災區州份的確診及死亡人數再爆升，對當地社會以至經濟造成十分嚴重
的負面威脅和壓力；（ｉｉ）歐洲的疫情及經濟亦未見好轉，使出口新訂單的前景所蒙陰影難以
消除矣。
　　但訂單情況反覆改善，使（二）ＰＭＩ的生產分類指數，仍然保持擴張態勢：於２０２０年
７月份達５４環比增０﹒１個百分點，和６月份５３﹒９環比增０﹒７個百分點，乃二連之升，
止住５及４月份月份環比分別跌０﹒５個百分點和０﹒４個百分點之二連跌，反映出製造業生產
反覆中的基調是不錯的；尤其是２０２０年７月份之數，較２０１９年同期的５２﹒１高１﹒９
個百分點，便由是可見一斑矣。
　
＊製造企業對前景保持審慎樂觀＊
　
　　須注意的問題，為（三）生產成本和銷售價格上行的壓力日增，因（１）主要原材料購進價
格分類指數期內的５８﹒１環比增長１﹒３個百分點，而６及５月份的環比分別飆升５﹒２個百
分點和９﹒１個百分點，使（２）出廠價格分類指數於７月份達５２﹒２的環比即使只是略升０
﹒２個百分點，未如６月份５２﹒４環比升３﹒７個百分點和５月份４８﹒７環比升６﹒５個百
分點漲幅之普，卻重返臨界點上方，反映出製造業出廠價受以原材料購進價壓力漸明顯。
　　（四）製造業的生產經營活動預期指數，於２０２０年７月份達５７﹒８，環比上升０﹒３
個百分點，而６月份５７﹒５環比卻稍為回落０﹒４個百分點，和５月份達５７﹒９環比回升３
﹒１個百分點比較，顯製造業企業對業務前景相對審慎樂觀，乃不錯的現象。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
　　　　　　　　　　　中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指數　　　月環比（個分點）
　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　７月╱２０２０　　　　５１﹒１　　　　＋０﹒２
　　　　　　　６月╱２０２０　　　　５０﹒９　　　　＋０﹒３
　　　　　　　５月╱２０２０　　　　５０﹒６　　　　－０﹒２
　　　　　　　４月╱２０２０　　　　５０﹒８　　　　－１﹒２
　　　　　　　３月╱２０２０　　　　５２﹒０　　　＋１６﹒３
　　　　　　　２月╱２０２０　　　　３５﹒７　　　－１４﹒３
　　　　　　　１月╱２０２０　　　　５０﹒０　　　　－０﹒２
　　　　　　１２月╱２０１９　　　　５２﹒２　　　　　持平
　　　　　　１１月╱２０１９　　　　５２﹒２　　　　＋０﹒９
　　　　　　１０月╱２０１９　　　　４９﹒３　　　　－０﹒５
　　　　　　　９月╱２０１９　　　　４９﹒８　　　　＋０﹒３
　　　　　　　８月╱２０１９　　　　４９﹒５　　　　－０﹒２
　　　　　　　７月╱２０１９　　　　４９﹒３　　　　＋０﹒３
　　　　　　　６月╱２０１９　　　　４９﹒４　　　　　持平
　　　　　　　５月╱２０１９　　　　４９﹒４　　　　－０﹒７
　　　　　　　４月╱２０１９　　　　５０﹒１　　　　－０﹒４
　　　　　　　３月╱２０１９　　　　５０﹒５　　　　＋１﹒３
　　　　　　　２月╱２０１９　　　　４９﹒２　　　　－０﹒３
　　　　　　１２月╱２０１７　　　　５１﹒６　　　　－０﹒２
　　　　　　１２月╱２０１６　　　　５１﹒４　　　　－０﹒２
　　　　　　１２月╱２０１５　　　　４９﹒７　　　　＋０﹒１
　　　　　　１２月╱２０１４　　　　５０﹒１　　　　－０﹒２
　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心
　　　　　　資料整理：黎偉成　
　　
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