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即市新聞

04/08/2020 09:23

《異動股》中國聖牧抽升一成二，認股證獲行使發１﹒４億股

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國聖牧（０１４３２）現價升１２﹒３１％，報０﹒７３元；
成交約５４０萬股，涉資３９４萬元。
　　中國聖牧公布，獲Ｇｒｅｅｎｂｅｌｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ通知，悉數行使認
股權證，以每股０﹒３３元認購約１﹒４１億股新股，涉約４６４８萬元。該集團指，有關新股
佔擴大後股本約１﹒６８％，Ｇｒｅｅｎｂｅｌｔ持股由４﹒８％升至６﹒４％，而每股行使價
較昨日收市價０﹒６５元折讓約４９％。
　　現時，恆生指數報２４６６４，升２０６點或升０﹒８４％，主板成交１７﹒３６億元。國
企指數報１０１１４，升８１點或升０﹒８１％。
　　

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國聖牧（０１４３２）　　　０﹒７３元　　　升１２﹒３１％
　　維他奶　（００３４５）　　２９﹒９０元　　　升　１﹒５３％
　　Ｈ＆Ｈ　（０１１１２）　　３１﹒２５元　　　無升跌
　　現代牧業（０１１１７）　　　１﹒１４元　　　升　２﹒７０％
　　澳優　　（０１７１７）　　１２﹒６８元　　　無升跌
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３６﹒６０元　　　升　０﹒８３％
　　中國飛鶴（０６１８６）　　１５﹒００元　　　升　１﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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