《異動股》中國聖牧抽升一成二，認股證獲行使發１﹒４億股

《經濟通通訊社４日專訊》中國聖牧（０１４３２）現價升１２﹒３１％，報０﹒７３元；
成交約５４０萬股，涉資３９４萬元。
中國聖牧公布，獲Ｇｒｅｅｎｂｅｌｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ通知，悉數行使認
股權證，以每股０﹒３３元認購約１﹒４１億股新股，涉約４６４８萬元。該集團指，有關新股
佔擴大後股本約１﹒６８％，Ｇｒｅｅｎｂｅｌｔ持股由４﹒８％升至６﹒４％，而每股行使價
較昨日收市價０﹒６５元折讓約４９％。
現時，恆生指數報２４６６４，升２０６點或升０﹒８４％，主板成交１７﹒３６億元。國
企指數報１０１１４，升８１點或升０﹒８１％。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中國聖牧（０１４３２） ０﹒７３元 升１２﹒３１％
維他奶 （００３４５） ２９﹒９０元 升 １﹒５３％
Ｈ＆Ｈ （０１１１２） ３１﹒２５元 無升跌
現代牧業（０１１１７） １﹒１４元 升 ２﹒７０％
澳優 （０１７１７） １２﹒６８元 無升跌
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒６０元 升 ０﹒８３％
中國飛鶴（０６１８６） １５﹒００元 升 １﹒３５％
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（ｆｚ）
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