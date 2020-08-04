《異動股》中國聖牧抽升一成二，認股證獲行使發１﹒４億股

《經濟通通訊社４日專訊》中國聖牧（０１４３２）現價升１２﹒３１％，報０﹒７３元；

成交約５４０萬股，涉資３９４萬元。

中國聖牧公布，獲Ｇｒｅｅｎｂｅｌｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ通知，悉數行使認

股權證，以每股０﹒３３元認購約１﹒４１億股新股，涉約４６４８萬元。該集團指，有關新股

佔擴大後股本約１﹒６８％，Ｇｒｅｅｎｂｅｌｔ持股由４﹒８％升至６﹒４％，而每股行使價

較昨日收市價０﹒６５元折讓約４９％。

現時，恆生指數報２４６６４，升２０６點或升０﹒８４％，主板成交１７﹒３６億元。國

企指數報１０１１４，升８１點或升０﹒８１％。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國聖牧（０１４３２） ０﹒７３元 升１２﹒３１％

維他奶 （００３４５） ２９﹒９０元 升 １﹒５３％

Ｈ＆Ｈ （０１１１２） ３１﹒２５元 無升跌

現代牧業（０１１１７） １﹒１４元 升 ２﹒７０％

澳優 （０１７１７） １２﹒６８元 無升跌

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒６０元 升 ０﹒８３％

中國飛鶴（０６１８６） １５﹒００元 升 １﹒３５％

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（ｆｚ）

