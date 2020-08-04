《中資異動》信義光能（００９６８）開漲４％，中期純利升４８％

《經濟通通訊社４日專訊》信義光能（００９６８）現價升４﹒０６％，報８﹒７１元；成

交約１２８萬股，涉資１１１８萬元。

信義光能公布，截至今年６月３０日止六個月，公司權益持有人應佔溢利按年升４７﹒６％

至１４﹒０６億元，每股基本盈利１７﹒３９仙，派中期息每股８﹒５仙。

現時，恆生指數報２４６６４點，升２０６點或升０﹒８４％，主板成交１７﹒３６億元。

國企指數報１０１１４點，升８１點或升０﹒８１％。

上證綜合指數報３３７６點，升８點或升０﹒２５％，成交５７﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１３９６６點，升２點或升０﹒０２％，成交７６﹒５８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能（００９６８） ８﹒７１０元 升４﹒０６％

卡姆丹克（００７１２） ０﹒１１５元 無升跌

陽光能源（００７５７） ０﹒１１８元 無升跌

順風清潔（０１１６５） ０﹒０９７元 無升跌

金風科技（０２２０８） ８﹒２４０元 升０﹒６１％

保利協鑫（０３８００） ０﹒２５５元 升２﹒００％

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（ｆｚ）

