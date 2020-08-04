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即市新聞

04/08/2020 09:29

《中資異動》信義光能（００９６８）開漲４％，中期純利升４８％

　　《經濟通通訊社４日專訊》信義光能（００９６８）現價升４﹒０６％，報８﹒７１元；成
交約１２８萬股，涉資１１１８萬元。
　　信義光能公布，截至今年６月３０日止六個月，公司權益持有人應佔溢利按年升４７﹒６％
至１４﹒０６億元，每股基本盈利１７﹒３９仙，派中期息每股８﹒５仙。
　　現時，恆生指數報２４６６４點，升２０６點或升０﹒８４％，主板成交１７﹒３６億元。
國企指數報１０１１４點，升８１點或升０﹒８１％。
　　上證綜合指數報３３７６點，升８點或升０﹒２５％，成交５７﹒５０億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９６６點，升２點或升０﹒０２％，成交７６﹒５８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　８﹒７１０元　　　升４﹒０６％
　　卡姆丹克（００７１２）　　　０﹒１１５元　　　無升跌
　　陽光能源（００７５７）　　　０﹒１１８元　　　無升跌
　　順風清潔（０１１６５）　　　０﹒０９７元　　　無升跌
　　金風科技（０２２０８）　　　８﹒２４０元　　　升０﹒６１％
　　保利協鑫（０３８００）　　　０﹒２５５元　　　升２﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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