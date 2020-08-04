《美元走勢－羅明立》美元兌日元重上並企穩１０７並不容易

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒１９ １０５﹒８４ １０５﹒８５

歐元╱美元 １﹒１７９３ １﹒１７５２ １﹒１７９１

英鎊╱美元 １﹒３１０４ １﹒３０６０ １﹒３０９６

美元╱瑞郎 ０﹒９１８８ ０﹒９１６３ ０﹒９１６４

美元╱港元 ７﹒７５０５ ７﹒７４９６ ７﹒７４９９

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《美元走勢》美國７月份ＩＳＭ製造業指數回升至５４﹒２，高於市場預期的５３﹒６，而

且較前值上升１﹒６個指數點，增幅創２０１９年３月以來最高，主要由於生產商面對訂單增加

及庫存減少，產量增加。另外，美國參議院本周五（７日）將進入休會期，不過民主及共和兩黨

仍未就新的救助方案達成共識，令額外的失業救濟金未能延續，將影響美國消費。美匯指數反彈

至９４遇阻力，剛好是１０天平均線所在，美元短期有機會進入整固期，行情或會較反覆，但下

行趨勢不變，仍然可優先考慮高位做空的機會。

日本首季國內生產總值（ＧＤＰ）按季年率修正值收縮２﹒２％，較預期的收縮２﹒８％為

佳。另外，日本７月製造業ＰＭＩ終值為４５﹒２，亦高於６月份的４２﹒６，數值為５個月以

來最高；同期，日本東京消費者物價指數（ＣＰＩ）上升０﹒３％，較６月份負０﹒１％增長明

顯改善。美元兌日元反彈至２０天線１０６﹒５０附近，重上並企穩１０７並不容易，短線或於

１０４╱１０７之間震盪。歐元跌至１０天線１﹒１７反彈，暫時由高位調整２００點是否足夠

仍需觀察，初步阻力在１﹒１８１０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１７００ １﹒１８２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１００ １﹒２９７０ １﹒３１２５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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