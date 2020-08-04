  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/08/2020 16:07

《美元走勢－羅明立》美元兌日元重上並企穩１０７並不容易

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１９　　　１０５﹒８４　　　１０５﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７９３　　　１﹒１７５２　　　１﹒１７９１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１０４　　　１﹒３０６０　　　１﹒３０９６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８８　　　０﹒９１６３　　　０﹒９１６４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０５　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月份ＩＳＭ製造業指數回升至５４﹒２，高於市場預期的５３﹒６，而
且較前值上升１﹒６個指數點，增幅創２０１９年３月以來最高，主要由於生產商面對訂單增加
及庫存減少，產量增加。另外，美國參議院本周五（７日）將進入休會期，不過民主及共和兩黨
仍未就新的救助方案達成共識，令額外的失業救濟金未能延續，將影響美國消費。美匯指數反彈
至９４遇阻力，剛好是１０天平均線所在，美元短期有機會進入整固期，行情或會較反覆，但下
行趨勢不變，仍然可優先考慮高位做空的機會。
　　日本首季國內生產總值（ＧＤＰ）按季年率修正值收縮２﹒２％，較預期的收縮２﹒８％為
佳。另外，日本７月製造業ＰＭＩ終值為４５﹒２，亦高於６月份的４２﹒６，數值為５個月以
來最高；同期，日本東京消費者物價指數（ＣＰＩ）上升０﹒３％，較６月份負０﹒１％增長明
顯改善。美元兌日元反彈至２０天線１０６﹒５０附近，重上並企穩１０７並不容易，短線或於
１０４╱１０７之間震盪。歐元跌至１０天線１﹒１７反彈，暫時由高位調整２００點是否足夠
仍需觀察，初步阻力在１﹒１８１０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１７００　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１００　　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/08/2020
《Online有話兒》微軟買TikTok，侵侵話華府要分一杯羹
財經熱話04/08/2020
【再創高峰？】螞蟻上市阿里重上250元　染藍大熱美團又再破頂
FOCUS04/08/2020
【FOCUS】「28供股價」似近還遠　獅子行大增撥備預警劇變
開市Good Morning04/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：網龍、閱文仍有水位
中國故事04/08/2020
胡潤全球獨角獸榜：螞蟻萬億估值蟬聯第一　字節跳動第二
香港要聞03/08/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：全港學校可按原定計劃開學　但面授課程暫停
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金