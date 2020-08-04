【新冠肺炎】莎莎：將軍澳中心分店有員工確診，該分店暫停營業

《經濟通通訊社４日專訊》莎莎國際（００１７８）表示，旗下位於將軍澳唐德街９號將軍
澳中心１０６－１０７號舖分店一名文員確診感染新冠肺炎，該分店已於７月２８日起暫停營業
，進行徹底清潔及消毒，同店５位員工亦即日進行居家隔離１４日，並已接受新冠病毒檢測，結
果均呈陰性。
集團表示，雖然該名確診員工並非前線銷售人員，仍呼籲曾於近日光顧及到訪該分店的人士
及顧客，請留意個人健康狀況，如有需要請致電衛生署衛生防護中心熱線。（ｂｉ）
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