【立會選戰】地產建設商會：理解及支持押後立法會選舉

《經濟通通訊社４日專訊》香港地產建設商會發表聲明表示，對政府將立法會選舉押後一年
表示理解和支持。
聲明指，近日新冠病毒再度肆虐，雖然政府已加強一系列抗疫措施應對，但疫情依然嚴峻，
確診感染數字仍然高企，疫情不但令香港市民生活備受影響，醫療系統承受沉重壓力，亦使重啟
經濟困難重重。
商會認為，在保障公共衛生、市民健康及確保選舉可公平公開進行的大前提下，押後選舉是
逼不得已的選擇，期望政府的抗疫措施奏效，香港早日回復正常。（ｂｉ）
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