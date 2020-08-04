【立會選戰】地產建設商會：理解及支持押後立法會選舉

《經濟通通訊社４日專訊》香港地產建設商會發表聲明表示，對政府將立法會選舉押後一年

表示理解和支持。

聲明指，近日新冠病毒再度肆虐，雖然政府已加強一系列抗疫措施應對，但疫情依然嚴峻，

確診感染數字仍然高企，疫情不但令香港市民生活備受影響，醫療系統承受沉重壓力，亦使重啟

經濟困難重重。

商會認為，在保障公共衛生、市民健康及確保選舉可公平公開進行的大前提下，押後選舉是

逼不得已的選擇，期望政府的抗疫措施奏效，香港早日回復正常。（ｂｉ）

