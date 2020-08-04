【新冠肺炎】稻香全線分店延長停業，直至另行通知

《經濟通通訊社４日專訊》稻香集團在社交媒體宣布，因應疫情變化，為確保顧客及員工安
全，全線分店即日起暫時全日停業，直至另行通知。
鑑於香港近日爆發第三波新冠肺炎疫情，稻香早前宣布，全線分店於７月２６日暫時全日停
業，原定明日（５日）恢復正常營運，惟今日再度宣布延長停業時間。（ｃｌ）
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