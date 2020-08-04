【夜期時段】即月期指最新報２４９１５點，跌２１點，低水３２點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９５４點，升１８點，高水７點

，最新報２４９１５點，跌２１點，低水３２點，合約成交４５４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１８４點，無升跌，低水２０點，最新報１０１７９點

，跌５點，低水２５點，合約成交４７５張。

