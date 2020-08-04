港燈（２６３８）上半年多賺１４﹒４％，派中期息１５﹒９４仙

《經濟通通訊社４日專訊》港燈（０２６３８）公布截至今年６月底止中期業績，單位持有
人應佔溢利為８﹒１１億元，按年升１４﹒３９％；每股份合訂單位基本溢利為９﹒１８仙，按
年升１４﹒４６％；每股份合訂單位中期分派１５﹒９４港仙，按年持平。
期內，收入為４８億元，按年下跌４﹒０６％，分派總額為１４﹒０８億元，按年持平；未
計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為３２﹒０４億元，按年下跌２﹒５３％（ｙｗ）。
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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