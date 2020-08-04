【新冠肺炎】張竹君：暫時未能斷定疫情已緩和

《經濟通通訊社４日專訊》本港單日新冠肺炎確診人數連續１２日破百宗後，最近兩天回落

至雙位數字。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，通常星期一、二的確診個案會較少

，之後的個案都會較多，現時未能輕言疫情已經緩和。

她又指，在街市群組方面，紅磡魚檔新增２宗確診，土瓜灣多一宗魚檔個案，即紅磡一帶街

市至目前累計有１０宗確診個案。她表示，衞生防護中心與食環署分析後，懷疑個案可能有關連

，可能涉及環境污染。（ｂｎ）

