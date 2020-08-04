【立會選戰】譚志源：建議成立過渡立法會，沿用現屆議員組成

《經濟通通訊社４日專訊》前任政制及內地事務局局長、全國人大代表譚志源接受電台訪問

時建議，人大常委會作出決定，授權成立任期一年的「過渡立法會」，沿用現屆議員組成，再經

過宣誓，表明效忠特區和擁護《基本法》，延任一年。

他指出，「過渡立法會」為特殊安排，任期與第６屆和未選出的第７屆立法會有清楚的劃分

，明年產生的新一屆立法會任期，應維持４年，認為建議能處理立法會因選舉延後的「真空期」

，亦可減少爭議。（ｂｎ）（ｚｚ）

