華僑永亨料本港今年經濟跌６％至７％，銀行總結餘有望突破二千億

《經濟通通訊社４日專訊》華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，香港第二季經濟數字差過市場

預期，但受惠於中國經濟復甦，以及環球經濟重啟，香港的製造業採購經理指數（ＰＭＩ）等數

據都有所反彈，出口等的跌幅亦有收窄，如果亞洲區及中國的經濟持續有改善，相信香港的商品

出口跌幅將會逐步收窄，從而對第三及第四季的經濟有支持作用。

不過，她指出，內需將會進一步受壓，尤其本港正爆發第三輪的新冠肺炎疫情，私人消費、

企業投資等都表現疲弱，旅遊業亦由於封鎖措施而難有反彈。她指，不排除下半年香港的經濟在

低基數效應下，跌幅將會收窄，但並不會太快，預料全年本港經濟按年收縮６％至７％，但仍需

視乎疫情的發展。

李若凡預期，下半年將陸續有中小企面臨倒閉的危機，失業率亦將進一步上升，預料今年失

業率或進一步升至７％以上，但相信升至８﹒５％的歷史高位機會不大。

她又指，美國維持低息環境，有利資金流入香港，加上未來亦有潛在大型新股來港上市，預

計本港銀行體系結餘今年有望突破２０００億元，認為９月及１０月季結和大型新股來港上市，

屆時有較大機會突破２０００億元，而港匯亦有機會再次觸及７﹒７５強方兌換保證水平。

（ｓｋ）

