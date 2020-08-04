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04/08/2020 17:05

華僑永亨料本港今年經濟跌６％至７％，銀行總結餘有望突破二千億

　　《經濟通通訊社４日專訊》華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，香港第二季經濟數字差過市場
預期，但受惠於中國經濟復甦，以及環球經濟重啟，香港的製造業採購經理指數（ＰＭＩ）等數
據都有所反彈，出口等的跌幅亦有收窄，如果亞洲區及中國的經濟持續有改善，相信香港的商品
出口跌幅將會逐步收窄，從而對第三及第四季的經濟有支持作用。
　　不過，她指出，內需將會進一步受壓，尤其本港正爆發第三輪的新冠肺炎疫情，私人消費、
企業投資等都表現疲弱，旅遊業亦由於封鎖措施而難有反彈。她指，不排除下半年香港的經濟在
低基數效應下，跌幅將會收窄，但並不會太快，預料全年本港經濟按年收縮６％至７％，但仍需
視乎疫情的發展。
　　李若凡預期，下半年將陸續有中小企面臨倒閉的危機，失業率亦將進一步上升，預料今年失
業率或進一步升至７％以上，但相信升至８﹒５％的歷史高位機會不大。
　　她又指，美國維持低息環境，有利資金流入香港，加上未來亦有潛在大型新股來港上市，預
計本港銀行體系結餘今年有望突破２０００億元，認為９月及１０月季結和大型新股來港上市，
屆時有較大機會突破２０００億元，而港匯亦有機會再次觸及７﹒７５強方兌換保證水平。
（ｓｋ）

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