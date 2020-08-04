  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/08/2020 17:24

【新冠肺炎】ＡＸＡ安盛加推新冠肺炎保障，新增遙距診症等保障

　　《經濟通通訊社４日專訊》ＡＸＡ安盛公布，新型冠狀病毒疫情持續擴大，繼早前推出一系
列相關保障後，現為新型冠狀病毒加強保障及服務，包括新增遙距診症保障，及新增因入院而需
進行新型冠狀病毒檢測可申索償。
　　公司表示，合資格團體醫療保險保單持有人可享遙距診症保障，適用於普通門診及專科門診
索償，而若因入住私家醫院，而需符合院方入院要求進行新型冠狀病毒測試，可於出院後以住院
開支形式一併提出索償。（ｓｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/08/2020
《神州經脈》人行明確政策將更靈活精準　滬綜指三連升衝擊三千四
財經熱話04/08/2020
大灣區城際鐵路建設　概念股再炒　深圳控股彈起7%
財經熱話04/08/2020
傳確診人數下降　舊經濟股反彈　港股升488點收24946
財經熱話04/08/2020
《Online有話兒》微軟買TikTok，侵侵話華府要分一杯羹
財經熱話04/08/2020
【再創高峰？】螞蟻上市阿里重上250元　染藍大熱美團又再破頂
FOCUS04/08/2020
【FOCUS】「28供股價」似近還遠　獅子行大增撥備預警劇變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金