【新冠肺炎】ＡＸＡ安盛加推新冠肺炎保障，新增遙距診症等保障

《經濟通通訊社４日專訊》ＡＸＡ安盛公布，新型冠狀病毒疫情持續擴大，繼早前推出一系

列相關保障後，現為新型冠狀病毒加強保障及服務，包括新增遙距診症保障，及新增因入院而需

進行新型冠狀病毒檢測可申索償。

公司表示，合資格團體醫療保險保單持有人可享遙距診症保障，適用於普通門診及專科門診

索償，而若因入住私家醫院，而需符合院方入院要求進行新型冠狀病毒測試，可於出院後以住院

開支形式一併提出索償。（ｓｋ）

