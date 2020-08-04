【企業盈警】瑞鑫國際（７２４）料中期虧損減少至２８００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》瑞鑫國際（００７２４）預期，截至２０２０年６月３０日止六

個月虧損減少至２８００萬元，而去年同期則錄得虧損約３６５０萬元。

虧損減少主要由於電子產品業務之營運虧損減少所致，其由可換股票據之推算利息支出增加

所部分抵銷。期間電子產品業務之營運虧損減少由於收入及毛利率增加所致，有關增加主要因為

在２０２０年初中國製造業實行封鎖措施後更快地恢復生產，和銷售不同產品組合。（ｊｏ）

