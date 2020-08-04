【企業盈警】瑞鑫國際（７２４）料中期虧損減少至２８００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》瑞鑫國際（００７２４）預期，截至２０２０年６月３０日止六
個月虧損減少至２８００萬元，而去年同期則錄得虧損約３６５０萬元。
虧損減少主要由於電子產品業務之營運虧損減少所致，其由可換股票據之推算利息支出增加
所部分抵銷。期間電子產品業務之營運虧損減少由於收入及毛利率增加所致，有關增加主要因為
在２０２０年初中國製造業實行封鎖措施後更快地恢復生產，和銷售不同產品組合。（ｊｏ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事04/08/2020
《神州經脈》人行明確政策將更靈活精準 滬綜指三連升衝擊三千四
|財經熱話04/08/2020
大灣區城際鐵路建設 概念股再炒 深圳控股彈起7%
|財經熱話04/08/2020
傳確診人數下降 舊經濟股反彈 港股升488點收24946
|財經熱話04/08/2020
《Online有話兒》微軟買TikTok，侵侵話華府要分一杯羹
|財經熱話04/08/2020
【再創高峰？】螞蟻上市阿里重上250元 染藍大熱美團又再破頂
|FOCUS04/08/2020
【FOCUS】「28供股價」似近還遠 獅子行大增撥備預警劇變
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰