《小傳日記》確診人數減，魚缸升勢返；二萬五重現，明日再挑戰！

《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」造好，科技股繼續欣欣向榮，帶領亞洲個市暢旺，魚缸今

日高開２００幾點之後發力高走，加上噚日（３日）同今日香江感染人數回落至雙位數，反映疫

情開始回落，地產佬一聽到疫情放緩，意味大家有希望可以做返生意，股價午後大漲帶領魚缸繼

續爆發，一度升逾６００點撐上二萬五。另外科技佬跟隨花旗走勢攀升，恆騰（００１３６）一

下飆一成五，犀利！不過尾市高位有阻力，最終收報２４９４６點，升４８８點或逾２巴仙，主

板成交１４５９﹒７８億銀多近一成二。國企指數報１０２０３點，升１７０點或升近２巴仙。

神州Ａ場個別發展，上證綜合指數報３３７１點，升３點或唔夠半巴仙；深證成份指數報１

３８６０點，跌１０４點或跌近１巴仙。兩市合共成交１３７２８﹒３２億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）跳高近２巴仙，報３７６﹒８銀；ＱＱ（００７０

０）升逾２巴仙，報５５０銀；中移動（００９４１）漲逾半巴仙，報５４﹒２銀；ＡＩＡ（０

１２９９）飛起逾４巴仙，報７２﹒２銀。



＊玩家狂課金手遊最開心，季檢將來到美團先造好＊



喺「疫市」下手遊佬可以話食到正，最近商店情報機構就發布數據，話全球第二季遊戲玩家

「課金」達１７５億美金，按年激增兩成七，手遊佬繼續有追捧。家鄉互動（０３７９８）飆升

近一成半，報３﹒４３銀；友誼時光（０６８２０）漲超１巴仙，報３﹒０７銀；網龍（００７

７７）踢高近２巴仙，報２３﹒６銀；創夢天地（０１１１９）上揚１巴仙，報４﹒９８銀；網

易（０９９９９）鏟高超２巴仙，報１４７銀。

隔晚花旗國納指再創歷史新高，有「港版納指」稱嘅恆生科技指數跟漲，高見７４４８點推

出後新高，加上本月中就出季檢結果，ＡＴＭＸ應勢炒上。其中，傳旗下螞蟻集團下月招股嘅阿

里巴巴（０９９８８）彈起超３巴仙，報２５３﹒８銀：ＱＱ（００７００）升２巴仙，報５５

０銀；美團點評（０３６９０）最叻仔！急漲近９巴仙，創收市新高，報２１８銀；小米集團（

０１８１０）踢高逾３巴仙，報１５﹒５銀；京東（０９６１８）走高２巴仙，報２５２銀。



＊疫情漸轉好磚頭佬飛高，銀行佬起哄「大小象」跌痛＊



香江今日新增大約８０宗確肺炎診個案，喺連續第二天病例降至雙位數字！疫情似乎有好轉

，香江磚頭佬自然醒神，當中九置（０１９９７）飆高近８巴仙，報２９﹒３５銀。其他磚頭佬

亦開心飛高高！恆隆地產（００１０１）起飛４巴仙，報１９﹒２４銀；後日公布中期業績嘅長

實（０１１１３）升高逾２巴仙，報４３﹒７５銀；信置（０００８３）跳上逾２巴仙，報９﹒

４８銀；恆基地產（０００１２）起飛逾２巴仙，報２９﹒３５銀；新地（０００１６）起哄近

２巴仙，報９６﹒２銀。

大家焦點繼續離唔開「大小象」，自「大象」匯控（００００５）公布業績之後，股價連日

失守！雖然「大小象」今日收市微升，但睇反公仔圖，兩股今日同創新低，「大象」跌至接近２

０１６年６月低位，收市彈高近１巴仙，報３３﹒６５銀；而「小象」恆生銀行（０００１１）

亦跌至接近四年低位１０９﹒９銀；收市就彈起近１巴仙，報１１９銀。而其他銀行佬表現唔算

差，包括東亞銀行（０００２３）起飛近１巴仙，報１７﹒４４銀；中銀香港（０２３８８）跳

高４﹒０２巴仙，報２２銀；渣打（０２８８８）炒高５巴仙，報３９﹒９銀。



＊經濟見回升石油股就勝，市場再落鑊醫藥佬再托＊



受惠於花旗國、歐洲及亞洲積極嘅經濟數據，石油輸出國組織同盟友（ＯＰＥＣ）８月開始

將減產幅度縮減至每日減少７７０萬桶，加上「孖屐」表現好，石油佬齊齊抽高！中海油（００

８８３）跳近３巴仙，報８﹒３９銀；中石油（００８５７）彈高近２巴仙，報２﹒６７銀；中

石化（００３８６）揚逾１巴仙，報３﹒３５銀；中海油田服務（０２８８３）走高近２巴仙，

報６﹒１６銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）漲逾２巴仙，報２﹒８２銀。

資金去炒舊經濟佬，但部分醫藥佬今日表現都唔錯。子公司醫療器械臨床試驗啟動嘅昊海生

物科技（０６８２６）急飆逾１２巴仙，報６９銀；亞盛醫藥（０６８５５）彈高近１１巴仙，

報３５﹒４５銀；歐康維視生物（０１４７７）揚近８巴仙，報３１﹒１銀；三生製藥（０１５

３０）跳起逾３巴仙，報９﹒７１銀；麗珠醫藥（０１５１３）升近４巴仙，報３８﹒５銀。請

請！



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