《匯海澤言－葉澤恆》美紓困措施仍未獲延長，美匯指數或降至９３

《匯海澤言》美國白宮與民主黨議員仍未就新一輪紓困方案達成共識，民主黨籍眾議院議長

佩洛西表示，今日會再與財長姆欽及白宮幕僚長梅多斯商討。參議院民主黨領袖舒默就希望，能

夠提供完整方案，以協助市民。姆欽及梅多斯在會議後，隨即與共和黨籍多數黨領袖麥康奈爾會

面。另外，有報導指，白宮正在?究，總統特朗普是否可以自行延長失業救濟及保護租客免受驅

逐的措施。另一方面，四名地方聯儲銀行行長先後發言。全部都認為目前美國的疫情仍然相當嚴

峻，而政府短期內若未能延長部分紓困措施，將對經濟帶來新的衝擊。美國目前仍以控制疫情為

首要目標，因為如果疫情持續未受控，將阻礙經濟進一步重啟，亦令政府需要提供更多刺激經濟

措施，從而引致政府債務持續上升。另外，國會與白宮應盡快就紓困方案達成協議，否則將令美

國消費市場出現短期斷崖。預料美匯指數在９４水平有阻力，有機會回落至９３邊緣。



＊日本央行行長指有能力進一步推出寬鬆政策＊



日本央行行長黑田東彥接受媒體訪問時表示，最近東京和日本多個地方的疫情出現反彈，料

經濟復甦後回落的風險頗大。他表示，如果情況進一步轉差，將擴大支持企業的貸款計劃、下調

短期和長期利率目標、購買更多ＥＴＦ，甚至考慮推出新措施。他的言論，反映日本央行或考慮

推出新一輪寬鬆措施，以免日本經濟受新一輪疫情的衝擊。如果美元兌日圓升穿１０６﹒６５，

後市或有機會挑戰１０７﹒５０左右水平。



＊消息指歐盟在與英國貿易脫歐談判問題上軟化，料有利鎊＊



有報導指，歐盟與英國的脫歐貿易談判有進展。消息指，歐盟在維持公平競爭環境和繼續進

入英國水域捕漁的兩大分歧上，都軟化立場。歐盟不再堅持英國在國家補貼的法規監管標準與歐

盟一致，而改為爭取設立爭議解決機制，以處理日後關於英國補貼商界的投訴。另外，歐盟亦可

能不再堅持自動享有進入英國水域捕漁的權利，但條件是英國不要動輒威脅禁止歐盟國家漁船進

入。建議投資者於１﹒３０６０買入英鎊，目標１﹒３２８０，跌穿１﹒２９６０止蝕。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

