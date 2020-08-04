傳確診人數下降，舊經濟股反彈，港股升４８８點收２４９４６

《經濟通通訊社４日專訊》美國上月製造業數據造好，加上國會重新討論新一輪刺激措施，

隔晚美股三大指數走高，刺激港股今早高開２０６點報２４６６４點。本港昨日新冠確診人數有

回落，本地地產股跑出，惟績弱的匯控（００００５）及恆生（０００１１）繼續走低，一度拖

累港股升幅收窄至８１點，報２４５３９點。午後有指本港新增病例連續第二天降至雙位數，早

前跑輸的金融及地產類股份追落後；Ａ股兩市造好，部分中資金融股表現不俗，大市發力飆升，

一度走高點報２５０６２點，連破十天（２４７９９點）及五十天線（２４７２２點），收升４

８８點或２％，報２４９４６點，主板成交１４５９﹒７８億元，多１１﹒９％。國指收報１０

２０３點，升１７０點或１﹒７％。

重磅股方面，匯控（００００５）尾盤隨大市造好，收市升０﹒７５％報３３﹒６５元，重

上３３元以上。內媒引述消息指，螞蟻集團料籌集共２３２５億元，有望超越沙特亞美成為史上

集資規模最大新股，在港公開發售最快９月進行；港交所（００３８８）升１﹒５１％，報３７

６﹒８元；建行（００９３９）升２﹒６４％，報５﹒８３元。友邦（０１２９９）走高４﹒１

１％，報７２﹒２元。

滬深兩市個別發展，上證綜指收報３３７１點，升３點或０﹒１１％；深證成指報１３８６

０點，跌１０４點或０﹒７５％，總成交１３７２８﹒３２億人幣，多２﹒９１％。



＊疫情有所舒緩，九置反彈近８％＊



消息指本港今日新增約８０宗確診個案，為連續第二天病例降至雙位數，累計個案將破３６

００宗。此前本港連續１２日確診個案逾百宗。地產收租股受捧，九置（０１９９７）触底反彈

，收升７﹒５１％，報２９﹒３５元，為本日表現最佳藍籌。利福國際（０１２１２）中期盈轉

虧損２﹒２７億元，取消派中期息，升２﹒５７％，報６﹒３９元。港鐵（０００６６）和長實

（０１１１３）後日放榜，分別升２﹒３２％，報３９﹒６５元及升２﹒３４％，報４３﹒７５

元。新世界（０００１７）走高３﹒３２％，報３８﹒９元。

美國供應管理協會７月製造業指數為５４﹒２，創近一年半高，部分出口股有資金流入，創

科（００６６９）抽高６﹒９３％，報８６﹒３５元。萬洲（００２８８）微升０﹒５７％，報

７﹒０７元。敏實（００４２５）升２﹒４％，報２３﹒５元；敏華（０１９９９）走高７﹒１

６％，報９﹒７３元；申洲國際（０２３１３）揚３﹒４１％，報９３﹒９５元。

內地人工智能公司小ｉ機器人向上海市高級人民法院提出訴訟，指蘋果Ｓｉｒｉ聲音辨識技

術侵犯專利，要求賠償１００億元人民幣，也要求對方停止生產、使用及銷售等行為。零件商瑞

聲（０２０１８）平收，報６２元；高偉電子（０１４１５）軟０﹒８３％，報３﹒５９元；比

亞迪電子（００２８５）跌０﹒８５％，報２９﹒２元。鴻騰（０６０８８）升１﹒８５％，報

３﹒８６元。舜宇（０２３８２）亦跌１﹒０２％，報１４６元。



＊騰訊下周放榜，升逾２％手遊收入先報捷＊



恆生科技指數再創上市新高，阿里巴巴（０９９８８）升３﹒３４％，報２５３﹒８元；美

團（０３６９０）走高８﹒６７％，報２１８元；小米（０１８１０）揚３﹒２％，報１５﹒５

元；恆騰網絡（００１３６）升１５﹒５５％，報０﹒２７５元，盤中一度觸發市調機制而進入

冷靜期，為指數最佳成份股。

商店情報機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據顯示，全球遊戲玩家第二季度在移動遊戲上的

支出為１７５億美元，按年急增２７％。騰訊（００７００）旗下《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》

及《王者榮耀》搶佔收入最高頭兩位，騰訊（００７００）升２﹒０４％，報５５０元。其他手

遊股個別發展，網易（０９９９９）升２﹒２３％，報１４７元；中手游（００３０２）跌１﹒

８％，報３﹒２８元；心動公司（０２４００）跌１﹒９％，報４１﹒３５元；祖龍娛樂（０９

９９０）走低８﹒４８％，報２３﹒２元。

國務院直屬事業單位中國科學院的期刊，有論文提倡，深圳、青島、大連和喀什升格為直轄

市。花旗報告指，學術討論並非正式提案，但如果能夠成為現實，將對深圳機場形成利好。另外

，中國發改委同意在粵港澳大灣區近期開展建設１３個城際鐵路和５個樞紐工程項目，總投資約

４７４１億人幣。大灣區概念股上漲，深圳國際（００１５２）升２﹒６６％，報１３﹒１元；

深圳控股（００６０４）走高７﹒１７％，報２﹒６９元；廣深鐵路（００５２５）漲１０﹒８

１％，報１﹒６４元。深高速（００５４８）跌１﹒２２％，報７﹒３元。（ｎｓ）

