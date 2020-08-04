《雅談保險－吳詩雅》遙距管理保單，讓僱員僱主同樣受惠

《雅談保險》近來新型冠狀病毒本地感染個案再有上升趨勢，令本港至今累計確診個案突破

三千宗，超越了２００３年沙士的水平。面對疫情反覆不定，很多企業已作出彈性上班的安排。

著名的人力資源管理諮詢公司Ｍｅｒｃｅｒ於本年二月發佈了一項有關企業應對新型冠狀病毒的

調查，結果顯示近半數的（４２％）企業都鼓勵員工遙距工作，而差不多所有（９２﹒２％）受

訪公司均認為在家辦公是在辦公室關閉期間的首選對策。然而疫症當前，大部分人的健康意識也

提高了，身體稍有不適就會求醫，卻間接令僱主花更長時間管理企業團體醫療保單。這不但為僱

主和僱員帶來考驗，並為人力資源團隊帶來新挑戰。



＊僱主隨時隨地處理保單＊



面對這種全新的工作「新常態」，有保險業界近日便推出無縫的一站式電子平台，讓僱主、

人力資源團隊和僱員可簡易便捷地管理團體保單，享用僱員專屬優惠及企業方案；既能節省成本

及時間，也能舒緩公司的行政壓力。更重要的是，企業在目前的「非常時期」也能全面照顧僱員

的身心健康，實在是一舉兩得。

僱主如果有需要為團體保單進行投保，理財顧問可先按其企業需求提供度身訂造的報價，僱

主其後再輸入基本資料和電子簽名便可。在電子化服務流行之前，人力資源團隊要處理集團旗下

所有員工的保單資料實非易事。如今透過一站式電子平台，僱主便可以隨時隨地輕鬆管理團體保

單。只需簡單一鍵，亦可快速查?賬單資料、更新員工資料等。



＊手機內置電子醫療卡＊



此外，僱員同樣可以透過電子平台妥善管理個人健康。筆者猶記得以往不時會有冒失的同事

遺失員工醫療實體卡，並需申請補領。時至今天，只需一部智能手機在手，僱員便可以搜尋所在

位置附近的網絡醫生，在到達醫療中心時出示電子醫療卡便可，較以往更方便快捷。過往打工一

族在處理醫療理賠時，每次也需填寫索償表格及交回公司中央處理；但在新工具的幫助下，只需

以手機完成三個簡單步驟，即可網上申請索償。

此外，在是次疫情之中，我們學習到除了工作效率，保持健康的體魄也相當重要。一站式電

子平台不但可加快處理行政事項，人力資源團隊亦可安排網上健康講座、健康評估及舒壓項目，

幫助僱員釋放工作壓力。僱主亦可透過電子平台為員工提供健康、家庭和生活相關等專屬優惠，

有助提高僱員對公司的歸屬感。

遙距工作已成為不少企業對抗新型肺炎疫情的方案，公司除了要思考如何改變營商模式以迎

合市場趨勢外，在照顧員工健康方面也要與時並進。善用一站式的企業管理方案，不單可以輕鬆

地管理公司的團體保單，更能有效提升員工身心健康，有利吸納及留住更多人才。

《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

