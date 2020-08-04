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即市新聞

04/08/2020 15:06

《股金豐采－涂國彬》風險胃納升，金價壓力增

　　《股金豐采》連續走強後，金價調整壓力增強，惟上行趨勢並沒有改變。
　
＊製造業數據改善＊
　
　　疫苗傳來好消息，緩解投資者擔憂情緒。經濟數據樂觀，美國ＩＳＭ　７月製造業指數好於
預期，是去年３月以來最快擴張速度。ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ歐元區７月製造業ＰＭＩ升至
５１﹒８，財新７月中國製造業ＰＭＩ創九年半最高。美元美股走高。美匯指數經歷了１０年來
最大單月下跌，不過短線已經反彈兩日。科技股帶動下，納指創歷史新高。
　　避險需求回落，金價上行動能減弱。現貨金一度高見１９８６﹒５美元，但還是很快回落至
１９６０﹒４美元，最終收在１９７６﹒７美元。利好金價的因素持續存在。雖然美聯儲會議所
表達的態度沒有預期鴿派，但美聯儲態度仍然謹慎，認為經濟仍需要刺激，現在投資者普遍預期
下一次會議即９月將有大動作，給金價帶來支持。現在主要等待美國新刺激計畫，目前還是未能
達成一致，還要繼續磋商，但相信最終通過還是大概率。
　　美國大選臨近，大選對於資本市場的影響增加，不確定性也利好金價。料短線還有調整需求
，關注上述不利因素，金價上行動能不如之前，不過整體還是能延續上行趨勢，仍有較大概率去
突破２０００美元。
　
＊白銀短線調整＊
　
　　白銀也同樣面對調整壓力，周一也衝高回落，好在目前有１０日線的支持。整體仍在上行趨
勢中，但短線陷入調整模式中，需要更多利好才能做出突破。鉑金曾經突破１０００美元，上周
跟著其他貴金屬回調，好在能夠守住２０日線的支持。在經濟數據樂觀下，投資者信心增強，給
鉑金需求端帶來支持，後市還是有概率再次挑戰１０００美元。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
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＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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