《鍾之日記》新經濟力撐，二萬五上攻

《鍾之日記》８月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數走高，刺激香江魚缸今早高開２０６點報２４６６４點。本港新冠肺災疫

情漸見緩和，確診人數連續兩日回落至雙位數，早前跑輸的金融及地產類股份追落後，大市發力

飆升，一度走高點報２５０６２點，收市升４８８點或２％，報２４９４６點，距離二萬五仍需

努力，主板成交１４５９﹒７８億元，較上日增１１﹒９％



＊金融股爆發，Ａ場力保三連升＊



繼延長資管新規過渡期至明年底後，人行再度明確釋放寬鬆訊號，滬深股市今早高開滬綜指

上攻三千四，但遇阻力，午後保險、銀行股突再一鼓作氣爆發，滬指再度衝擊三千四，但隨其他

板塊跌幅擴大而失敗，總結全日滬深分化，滬綜指全日收升０﹒１１％，報３３７１﹒６９點，

力保三連升，處兩周以來高位。科技股散水，深成指跌０﹒７５％，科創５０指數則急吐

３﹒５％。

指數振幅小惟交投仍熱烈，兩市全日成交１２０９８億元人民幣，按日減少９﹒３％，是連

續第五日成交超過萬億元。外資流入，陸股通全日錄得淨流入２１億人民幣。



＊人行釋寬鬆訊號，內銀股齊造好＊



人民銀行召開２０２０年下半年工作電視會議，部署下半年重點工作。在貨幣政策方面，會

議強調，要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已出台穩企業保就業各項政策落實見效。綜合運

用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，同時注意把握好

節奏，優化結構，促進普惠型小微企業貸款、製造業中長期貸款大幅增長。同時，堅持市場化原

則，尊重商業銀行自主經營權，支持政策不附加硬性要求，消除小微企業顧慮和擔憂。

瑞銀證券的報告表示，上月底的政治局會議對貨幣政策的表述沒有太多進一步寬鬆信號，資

金價格可能難以回到上半年的低位，而是會維持在政策利率附近波動。８月１５日和２６日分別

有４０００億元人幣和１５００億元人幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，預計人行將如７月般

在１５日左右一次性續作，在融資成本上行後，預計銀行對ＭＬＦ的需求可能會增加。

雖然人行已連續第二日停逆回購，但人行會議再度明確釋放寬鬆意圖，內銀股今日造好，招

行（０３９６８）漲４﹒４％，建行（００９３９）漲２﹒６％，中行（０３９８８）升

２﹒３％，光大銀行（０６８１８）、工行（０１３９８）升２％。



＊新經濟巨頭各有各盤算，螞蟻終上市字節跳動還在想＊



阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團上月公布啟動Ａ＋Ｈ上市計劃，內地《財新》引述消

息人士指出，螞蟻集團料籌集合共３００億美元（折２３２５億港元），有望超越沙特亞美成為

史上集資規模最大的新股。據報，在螞蟻集團港公開發售有機會在今年９月或１０月進行。消息

刺激阿里巴巴全日升３﹒３％，報２５３﹒８元；香港交易所（００３８８）升１﹒５％，報

３７６﹒８元。

螞蟻集團連續多年被封為全球最大獨角獸，世紀大籌旗亦引發其他新經濟股急升，美團點評

（０３６９０）盤中一度升超一成至２２１﹒６元，創上市新高，收市則升８﹒７％報２１８元

；騰訊（００７００）升２％；網易（０９９９９）升２﹒２％，京東集團（０９６１８）揚

１﹒９％。

除了螞蟻集團之外，全球第二大獨角獸字節跳動也進入了新時代。美國總統特朗普周一表示

不介意微軟收購字節跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ，又強調任何收購ＴｉｋＴｏｋ的交易都必須在下月

中限期前完成，不過他又表示，無論哪一間公司收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務，華府亦應獲得部分

收益，盡管外界分析美國政府無權這樣做。字節跳動一向不願上市，但最近有傳集團擬分拆部分

業務上市，外界分析，創辦人張一鳴或出於政治因素，決定現階段盡快上市，分擔風險開闢套現

途徑。



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