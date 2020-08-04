【大灣區】廣東：參與國內國際雙循環，更大力度推進改革開放

《經濟通通訊社４日專訊》廣東省委常委會周一（３日）召開會議，傳達學習習近平總書記

在中央政治局會議上的重要講話精神，研究貫徹落實意見。會議強調，要把握大勢、發揮優勢，

全力參與國內大循環、國內國際雙循環。牢牢把握擴大內需這個戰略基點，積極擴大有效投資，

全面激活消費潛力，打好產業鏈現代化攻堅戰，以更大力度推進改革開放，更好利用國際國內兩

個市場、兩種資源。（ａｃ）

