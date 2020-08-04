【華為動向】台媒：華為擬向聯發科下大額晶片訂單

《經濟通通訊社４日專訊》據台灣媒體報道，華為不單與高通簽訂採購意向書，也和聯發科

簽訂了合作意向書與採購大單，且訂單金額超過１﹒２億顆晶片數量。

聯發科受惠在華為供貨比重增加，即便高通有可能向華為恢復供貨，但聯發科在華為的供貨

比重，仍會從今年初的０％，提升至年底２５％。（ｊｔ）

