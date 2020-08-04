【華為動向】華為技術公司申請多個「ＡＰＰＳ　ＵＰ」相關商標

《經濟通通訊社４日專訊》天眼查數據顯示，近日，華為技術公司申請多個
「ＡＰＰＳ ＵＰ」相關商標，國際分類包括科學儀器、教育娛樂，目前狀態為等待實質審查。
華為技術公司成立於１９８７年９月，註冊資本約４０３億元人民幣，法定代表人為趙明路
，公司經營範圍包括程控交換機、傳輸設備、數據通信設備、寬帶多媒體設備、電源、無線通信
設備、微電子產品等。該公司為華為投資控股公司的全資子公司。（ｊｔ）
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