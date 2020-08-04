《股林淘金－林家亨》中美股市升，恒指追落後

《股林淘金》昨天（３日）美國公布的ＩＳＭ製造業指數上升至５４﹒６，好於市場預期的

５３﹒６，新訂單升至６１﹒５，比市場預期的５５﹒１為佳。美股開市後反覆上升，道指收市

錄得２３６點升幅，納指上升１５７點，再創新高紀錄，市場避險情緒降溫，資金流入股票市場

。美國港股ＡＤＲ股價普遍錄得上升。

預計今日（４日）港股重新錄得升幅，美股及滬深３００指數昨天都能升回保歷加通道中線

之上，走勢良好，但港股反而接近保歷加通道底線２４２００點，嚴重落後。如昨日本欄的建議

在２４３５０－２４４５０水平入貨，風險不大，未來潛在反彈幅度吸引，有很好的值博率，建

議繼續吼位入市，吸納大市值科技股份或新經濟藍籌股，作中線持有。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

