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即市新聞

04/08/2020 09:13

《股林淘金－林家亨》中美股市升，恒指追落後

　　《股林淘金》昨天（３日）美國公布的ＩＳＭ製造業指數上升至５４﹒６，好於市場預期的
５３﹒６，新訂單升至６１﹒５，比市場預期的５５﹒１為佳。美股開市後反覆上升，道指收市
錄得２３６點升幅，納指上升１５７點，再創新高紀錄，市場避險情緒降溫，資金流入股票市場
。美國港股ＡＤＲ股價普遍錄得上升。
　　預計今日（４日）港股重新錄得升幅，美股及滬深３００指數昨天都能升回保歷加通道中線
之上，走勢良好，但港股反而接近保歷加通道底線２４２００點，嚴重落後。如昨日本欄的建議
在２４３５０－２４４５０水平入貨，風險不大，未來潛在反彈幅度吸引，有很好的值博率，建
議繼續吼位入市，吸納大市值科技股份或新經濟藍籌股，作中線持有。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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